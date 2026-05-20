Japan pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni

Japanski arhipelag Rjukju danas je pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 50 kilometara i udaljen 142 kilometra od Okinave.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao dugo.