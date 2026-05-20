Logo
Large banner

Japan pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni

Autor:

ATV
20.05.2026 07:04

Komentari:

0
Јапан погодио земљотрес јачине 5,9 степени
Foto: Pixabay

Japanski arhipelag Rjukju danas je pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 50 kilometara i udaljen 142 kilometra od Okinave.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao dugo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Japan

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres magnitude 6 stepeni pogodio ostrva Vanuatu

1 d

0
упозорење земљотрес бих данас

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

2 d

0
Јачи земљотрес погодио Хрватску

Region

Jači zemljotres pogodio Hrvatsku

1 sedm

0
Снажан земљотрес погодио Kостарику

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kostariku

6 d

0

Više iz rubrike

Трамп најавио нови амерички напад на Иран за викенд, стигао одговор из Техерана

Svijet

Tramp najavio novi američki napad na Iran za vikend, stigao odgovor iz Teherana

4 h

0
Путин поручио да су односи с Кином на невиђеном нивоу, Си најављује праведнији глобални систем

Svijet

Putin poručio da su odnosi s Kinom na neviđenom nivou, Si najavljuje pravedniji globalni sistem

4 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Požar u stanu porodice iz BiH: Reanimirano dvoje d‌jece, bore se za život

12 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Ostavila muža i otišla da živi sa ljubavnikom, pa pronađena mrtva u stanu: Užas u Moskvi

13 h

0

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner