Zemljotres magnitude 6 stepeni pogodio ostrva Vanuatu

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihterove skale pogodio je danas ostrva Vanuatu, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, saopštio je GFZ, prenosi agencija Rojters. Ovaj arhipelag od 83 vulkanska ostrva u južnom Pacifiku, nalazi se istočno od Australije i zapadno od Fidžija, prenosi Tanjug.

