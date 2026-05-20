SZO: Ebola se širi brže nego što smo prvobitno mislili

Epidemija ebole, koja je odnijela najmanje 131 život u Demokratskoj Republici Kongo, se možda širi brže nego što se prvobitno mislilo, upozorila je danas predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) An Ansija.

Ansija je rekla da je provincija Ituri u Kongu epicentar epidemije, kao i da je to "veoma neobezbeđeno područje sa velikim kretanjem stanovništva", što agenciji otežava istraživanje i pomoć u kontroli bolesti.

"Što više istražujemo ovu epidemiju, to je jasnije da su se slučajevi proširili na druga područja", rekla je Ansija.

Prema zvaničnim podacima do utorka je u Kongu zabilježeno više od 513 sumnjivih slučajeva, dok je jedna osoba umrla u susednoj Ugandi.

Ansija je rekla i da se epidemija proširila na provinciju Južni Kivu, gdje je stanovništvo već dugi niz godina pogođeno humanitarnom krizom, a zabilježen je slučaj i u najvećem gradu istočnog Konga, Gomi, koji ima populaciju od oko 850.000 ljudi i pod kontrolom je pobunjenika koje podržava Ruanda.

"Visok nivo nesigurnosti u nekoliko provincija znači da se ljudi često kreću, što povećava rizik i širenje virusa", rekla je ona.

Nekoliko afričkih zemalja preduzima mjere predostrožnosti pooštravanjem kontrola na granicama i pripremom zdravstvenih ustanova, dok je Ruanda zatvorila granicu sa Kongom.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da rade na evakuaciji najmanje šest američkih državljana koji su bili izloženi virusu.

Američki državljanin, ljekar iz misionarske grupe Piter Staford, evakuisan je iz Konga nakon što je razvio simptome tokom vikenda, a njemačko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je američki državljanin odveden u zemlju na liječenje.

Predsjednik DR Kongo Feliks Čisekedi pozvao na "smirenost" i pozvao građane Konga da ostanu oprezni, nakon što je u ponedjeljak uveče organizovao sastanak kriznog štaba.

Duboko zabrinuti zbog razmjera epidemije

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus, koji je prošle nedjelje proglasio epidemiju međunarodnom vanrednom situacijom, rekao je da je "duboko zabrinut zbog razmjera i brzine epidemije", te strahuje da je epidemija trajala nekoliko nedjelja prije nego što je prvi put otkrivena 24. aprila.

Studija londonskog Centra MRC za analizu globalnih zaraznih bolesti ukazuje na "značajan" stepen nedovoljnog otkrivanja slučajeva i sugeriše da je trenutna epidemija "veća nego što se trenutno utvrđuje", zbog čega se ne može isključiti mogućnost da je broj zaraženih već premašio 1.000, a njena "prava veličina ostaje neizvjesna".

Crveni krst je upozorio da ebola može brzo da se proširi ukoliko se ne identifikuje rano, jer zajednice nemaju dovoljno informacija, a zdravstveni sistemi su preopterećeni, dodajući da "sve te uslove vidimo" u trenutnoj epidemiji.

Svjetska zdravstvena organizacija i druge međunarodne agencije sarađuju sa vladama i lokalnim zajednicama kako bi pokušale da zaustave širenje virusa, pozivajući stanovništvo da se pridržava preventivnih mjera i da se obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko osjeti simptome bolesti.

Simptomi u početku slični gripu

Ebolu izaziva virus koji u početku dovodi do simptoma sličnih gripu, poput groznice, glavobolje i umora, dok u kasnijoj fazi bolesti dolazi do povraćanja i dijareje, što može izazvati otkazivanje organa i prenosi kontaktom sa zaraženim tjelesnim tečnostima.

Soj Bundibugjo je rijedak i do sada je izazvao samo dvije epidemije, tokom kojih je preminulo oko trećine zaraženih.

Između 2014. i 2016. godine, soj Zair izazvao je najveću epidemiju ebole od otkrivanja virusa 1976. godine, kada je više od 28.600 ljudi zaraženo u Zapadnoj Africi.

Bolest se tada proširila širom regiona, uključujući Gvineju i Sijera Leone, ali i na Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države i Italiju, a preminulo je 11.325 osoba.

Za sada ne postoji vakcina protiv soja Bundibugjo, koji je uzrok najnovijeg porasta broja slučajeva, a SZO trenutno ispituje da li bi postojeći lijekovi mogli da pruže zaštitu.

(sputnik srbija)