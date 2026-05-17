Logo
Large banner

Ebola u Kongu odnijela 80 života

Autor:

ATV
17.05.2026 07:59

Komentari:

0
Људи чекају да им се измјери температура испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, субота, 16. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Hajarah Nalwadda

Nova epidemija ebole u Kongu odnijela je 80 života, a ima najmanje 246 sumnjivih slučajeva, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Ministar zdravlja Samuel-Rože Kamba izjavio je da je tu zemlju pogodio veoma smrtonosan soj ebole Bundibugio za koji ne postoji vakcina, prenosi Frans24.

Istakao je da je kod ovog soja stopa smrtnosti veoma visoka, da može da dostigne i 50 odsto.

Zvaničnici Ministarstva zdravlja ranije danas su saopštili da je broj umrlih već dostigao 80, što je porast u odnosu na 65 prijavljenih dan ranije.

Kamba je naveo da je nulti pacijent bila medicinska sestra koja se 24. aprila javila u zdravstvenu ustanovu u pokrajinskom glavnom gradu Buniji sa simptomima koji su ukazivali na ebolu, prenosi Srna.

Ovaj soj je ondio i jednu žrtvu u susjednoj Ugandi, državljanina Konga. Njegovo tijelo je istog dana vraćeno u matičnu zemlju.

Testovi su pokazali da je pacijent u Ugandi bio zaražen sojem Bundibugio, koji je prvi put identifikovan 2007. godine.

Afrički zdravstveni zvaničnici potvrdili su juče najnoviju epidemiju u provinciji Ituri na sjeveroistoku Konga, uz granicu sa Ugandom i Južnim Sudanom, saopštio je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC AFrica).

Ebola je teška i često smrtonosna virusna bolest koja izaziva visoku temperaturu, krvarenja i otkazivanje organa.

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja, a prvi put je identifikovan 1976. godine u centralnoj Agrici.

Najveće epidemije zabilježene su u zapadnoj Africi između 2014. i 2016. godine, kada je umrlo više od 11.000 ljudi.

Posljednjih godina razvijene su vakcine i terapije za pojedine sojeve virusa, ali za soj Bundibugio još ne postoji odobrena vakcina niti specifičan lijek.

Vakcine postoje samo za soj Zaire, otkriven 1976. godine, koji ima stopu smrtnosti od 60 do 90 odsto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kongo

epidemija

ebola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болница

Svijet

Nova epidemija ebole: 13 potvrđenih slučajeva

18 h

0
Ходник у болници.

Svijet

Proglašen kraj epidemije ebole

5 mj

0
СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Zdravlje

SZO upozorava: Umrla 31 osoba od posljedica opasne bolesti, vakcinacija u toku

8 mj

0
Ебола опет удара: Преминула 31 особа

Svijet

Ebola opet udara: Preminula 31 osoba

8 mj

0

Više iz rubrike

Британски премијер Кир Стармер, лијево, састаје се са припадницима екипа за хитне интервенције из Шомрима у сјеверозападном Лондону током посјете Голдерс Грину, сјеверозападном Лондону, у четвртак, 30. априла 2026. године, након напада у сриједу у којем су два мушкарца избодена ножем.

Svijet

Bivši ministar zdravlja pikirao premijersko mjesto: Kreće smjena Starmera

12 h

0
Напад на Либан

Svijet

Izrael izveo novu seriju vazdušnih napada na jug Liban

12 h

0
Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.

Svijet

U Italiji se autom zabio u prolaznike, povrede su stravične

13 h

0
Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Svijet

Kraj izuzeća od sankcija za rusku naftu: SAD nisu produžile uredbu

14 h

0

  • Najnovije

10

29

Sloba o problemima sa kojim se borio: Povećao sam doze, pio lijekove, ženi sam ćutao o tome

10

29

Koja sjedišta u avionu su najbolja za duga putovanja

10

25

Izgradnja magistralnog gasovoda i auto-puta do Mliništa za bolji život građana

10

22

Vraća se Konor Mekgregor! UFC lansirao bombu i zakazao borbu godine za ljeto

10

15

Kuba se sprema za američki napad

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner