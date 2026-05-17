Postepeno razvedravanje u toku dana

ATV
17.05.2026 08:35

киша невријеме лоше вријеме падавине
Republici Srpskoj i FBiH se, nakon oblačnog i kišovitog jutra, očekuje postepeno razvedravanje, biće i sunčanih perioda i malo toplije na zapadu i jugu.

Na istoku će i dalje biti oblačno i hladno uz slabe padavine koje prestaju tokom dana, a do večeri će se razvedriti i u tim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 na istoku do 21 stepen na sjeverozapadu i jugu, u višim predjelima na istoku od šest stepeni Celzijusovih.

Vjetar u prvom dijelu dana umjeren, na jugu i istoku povremeno i jak, sjeverozapadni i sjeverni, u drugom dijelu dana u slabljenju.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je oblačno, slaba kiša pada u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku. U većem dijelu Hercegovine je vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda, piše Srna

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus dva stepena, Sokolac pet, Sarajevo sedam, Livno osam, Tuzla devet, Bijeljina, Doboj, Mostar i Sanski Most 10, Banjaluka i Trebinje 11, a Prijedor 12 stepeni Celzijusovih.

