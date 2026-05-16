Laž o golubu koji nosi 50 KM vrijedna prvog mjesta na Lažijadi

Sitneši kod Srpca i ove godine bili su domaćin jedinstvenog okupljanja koje već decenijama njeguje humor, maštu i umijeće pripovijedanja.

U 79. izdanju Lažijade nadmetalo se dvadesetak učesnika i gostiju, a manifestacija je dobila novu energiju dolaskom četvoro mladih Banjalučana koji su prvi put odlučili da se okušaju u „borbi“ za najbolju priču među sitneškim lažovima.

Ovogodišnji pobjednik bio je Samir Kolarić iz Srpca, čija je priča o golubu pismonoši iz Banjaluke nasmijala prisutne do suza. U njegovoj „potpuno istinitoj“ priči glavni junak bio je ratni drug nadimka Guza, čovjek koji živi sam u stanu, okružen golubovima i novčanicama, piše Glas Srpske.

Kolarić je ispričao kako je jednom prilikom u stanu svog prijatelja ugledao otvorenu ladicu punu novca, drugu sa sjemenkama i posudu s vodom na vitrini, a zatim je kroz prozor uletio golub noseći novčanicu od 50 KM u kljunu.

- Kaže meni Guza, radio sam za sitne pare, nisam imao ništa. Jednom sam našao povrijeđenog goluba pismonošu, izliječio ga i zadržao. Gledao golub kako ja ostavljam novac u ladicu i skontao sistem. Poslije počeo letjeti iznad tržnice, pa ljudima iz ruke uzimao novac i donosio meni u stan. Dao sam otkaz, para imam k'o salate - ispričao je Kolarić kroz smijeh.

Nakon pobjede našalio se da bi trofej mogao imati i posljedice po njegov ugled.

- Kad sam prošle godine kući donio pehar za drugo mjesto, žena mi kaže: ‘Kako drugo mjesto, tebi treba dati prvo koliko znaš slagati’. Evo sad sam osvojio prvo i bojim se da ću izgubiti posao, a imam vlastiti auto servis. Reći će narod: ‘Samo je nešto čeprkao po automobilu, a nije uradio ništa’ - rekao je Kolarić.

Krmača od 400 kilograma

Drugo mjesto osvojio je sedamdesetogodišnji Radivoje Obradović iz Srđevića, koji je publiku nasmijao dogodovštinom o krmači teškoj 400 kilograma koja je bila jača od svinjca, komšija i željeza.

- Vozio sam krmaču kod nerasta i kada sam je trebao staviti u korpu za prevoz, vezao sam je željezom, koje sam kupio za novi svinjac, da ne može pobjeći. Međutim, nisam dobro izmjerio. Kad je krenula prema korpi, zateglo se željezo kao tamburska žica i puklo. Ona upade pravo u korpu, a prasići izađoše iza nje i počeše sjeći željezo na komade od po dva metra, taman kolike će mi biti dimenzije novog svinjca - ispričao je Obradović.

Treće mjesto pripalo je Marku Kopreni iz Banjaluke, jednom od novih gostiju Lažijade, koji kaže da je u Sitneše stigao iz čiste radoznalosti.

- Došao sam da vidim kako izgleda Lažijada i da se okušam u pričanju priča. U početku me uhvatila trema, ali kad sam vidio da imam pažnju publike, poslije je sve išlo lagano. Odlazim iz Sitneša nasmijan i sa dobrom energijom - rekao je Koprena.

Na pitanje da li i pripadnice ljepšeg pola znaju dobro slagati, dao je diplomatski odgovor.

- Mislim da naše žene ne lažu. Pošto su polovi jednaki, podjednako govorimo istinu - rekao je Koprena kroz smijeh.

Osnovani 1947. godine

Manifestaciju u Sitnešima tradicionalno organizuje Udruženje lažova, čiji korijeni sežu još u 1947. godinu, kada je grupa lokalnih zanatlija osnovala društvo pod nazivom „Andrpovci“, jer tadašnja vlast nije blagonaklono gledala na samu riječ „laž“. Ime Društvo lažova vraćeno je 1974. godine, dok je udruženje zvanično registrovano 2008. godine.

Počasni i doživotni predsjednik udruženja, Vid Babić, izrazio je zadovoljstvo ovogodišnjim odzivom, posebno dolaskom mlađih učesnika.

- Imamo nove omladince koji nas prate i nadamo se da će se društvo širiti i nastaviti tradiciju. Iduće godine obilježavamo 80 godina udruženja i planiramo veliko okupljanje uz muziku i folklor. Samo da svi budemo živi i zdravi pa da to proslavimo kako dolikuje - rekao je Babić.

Dodao je da udruženje formalno nema članstvo.

- Kod nas može doći ko hoće. Ima jedno staro društvo koje je uvijek zajedno, a ostali nam se pridružuju - poručio je Babić.

I dok se još prepričavaju najzabavnije priče, Sitnešani već razmišljaju o novom okupljanju i nastavku druženja koje će se održati u nedjelju, 24. maja a radi se o šestom po redu "Bik festu".

Centralni dio događaja biće pečenje bika teškog preko 700 kilograma, nabavljenog sa farme mještanina Miloša Ilića, a predsjednik srbačkih lažova će biti jedan od kuvarskih majstora.

- Pozivamo posjetioce da nam se pridruže jer će konzumacija mesa biti besplatna, a domaćice iz folklornog udruženja "Motajički vuk" će pripremati domaće specijalitete. Biće to cjelodnevno druženje i očekujemo više stotina gostiju iz cijele regije - rekao je Babić.

Ovogodišnji „Bik fest“ imaće memorijalni karakter, u znak sjećanja na Miću Rakića, Darka Vujića i Momčila Vučića, mještane koji su ostavili trag u zajednici i koji su bili dio organizacije ranijih događaja.