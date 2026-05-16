Stabilizacije ni na vidiku, ljeto donosi toplotne talase

Bosnu i Hercegovinu danas je zahvatilo osjetno hladnije i tmurno vrijeme, praćeno kišom, pljuskovima i padom temperatura, a meteorolozi najavljuju da će nestabilne vremenske prilike potrajati i tokom vikenda.

Prema prognozi koju je objavio BHMeteo, prodor hladnijeg vazduha donio je pravi jesenji ambijent u veći dio zemlje, uz temperature znatno niže u odnosu na prethodne dane.

Kiša i lokalni pljuskovi, mjestimično praćeni grmljavinom, očekuju se i tokom večeri, dok će se tokom noći na ned‌jelju glavnina padavina premjestiti prema sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne. U tim područjima moguće su umjerene do obilnije padavine, dok će u ostatku zemlje kiša postepeno slabiti i prestajati.

Stabilnije vrijeme

Meteorolozi najavljuju da će u ned‌jelju tokom dana padavine postepeno prestajati širom BiH, uz d‌jelimično razvedravanje i kratkotrajnu stabilizaciju vremena.

Poned‌jeljak bi mogao donijeti prolazno stabilnije i d‌jelimično sunčano vrijeme, ali se već od utorka očekuje novo pogoršanje uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ipak, prognozira se i dosta suvih intervala uz promjenljivu oblačnost.

Nakon svježeg vikenda, početkom naredne sedmice očekuje se blagi rast temperatura, pa bi dnevne vrijednosti mogle dostizati između 17 i 22 stepena Celzijusa.

Iako će dnevne temperature biti nešto više, jutra će ostati veoma svježa. U pojedinim krajevima u poned‌jeljak je moguć i slab mraz.

Vjetar će sutra biti umjeren, sjevernog smjera, dok se početkom sedmice očekuje njegovo slabljenje.

Sladić: Stabilizacije ni na vidiku

Meteorolog Nedim Sladić upozorio je da dugotrajnija stabilizacija vremena ni u narednim sedmicama nije na vidiku.

Govoreći za televiziju N1, Sladić je pojasnio da se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi pod uticajem vlažnog i nestabilnog vazduha, što uslovljava česte padavine, lokalne pljuskove, grmljavinu, pa čak i pojavu sugradice i grada u pojedinim dijelovima BiH.

Najviše padavina očekuje se u sjeverozapadnim i sjeveroistočnim krajevima, naročito tokom poslijepodnevnih sati, iako bi se vremenske prilike već narednog dana trebale postepeno smirivati.

Temperature ispod prosjeka

Prema Sladićevim riječima, temperature će i dalje ostati niže od prosjeka za ovo doba godine te će se uglavnom kretati oko 15 stepeni Celzijusa, dok će na jugu BiH dostizati do 20 ili 21 stepen.

Dodao je da ni nastavak proljeća neće donijeti stabilnije vremenske prilike jer će vlažan i nestabilan vazduh u višim slojevima atmosfere i dalje uslovljavati lokalne pljuskove, posebno u brdsko-planinskim dijelovima istočne, sjeveroistočne i centralne Bosne.

Kako navodi, jedini dan koji bi mogao proteći pretežno suvo jeste poned‌jeljak, prije dolaska novog talasa nestabilnosti sa zapada.

Pouke iz 2014.

Govoreći o godišnjici katastrofalnih poplava iz 2014. godine, Sladić je istakao da trenutno nema naznaka ekstremnih vremenskih prilika takvog intenziteta, ali je upozorio da Bosna i Hercegovina još nema adekvatan sistem ranog upozoravanja.

„Poplave iz 2014. trebale su nas naučiti važnim lekcijama. Napravili smo određene pomake, ali to i dalje nije dovoljno. Sistem ranog upozoravanja i dalje nemamo, a to je jedna od ključnih stvari koje zemlja mora ispuniti kako bi zaštitila stanovništvo od opasnih vremenskih prilika“, rekao je Sladić.

Posebnu pažnju posvetio je i klimatskom fenomenu El Ninjo (El Niño), za koji klimatolozi upozoravaju da bi mogao donijeti rekordne temperature širom svijeta.

Toplije ljeto

Sladić pojašnjava da El Ninjo predstavlja prirodnu klimatsku oscilaciju koja utiče na temperaturu površine Tihog okeana i globalne atmosferske procese.

Iako nema direktan snažan uticaj na vremenske prilike u Evropi, njegove posljedice mogu se indirektno osjetiti kroz promjene atmosferskih cirkulacija.

„Za područje Bosne i Hercegovine očekujemo znatno toplije ljeto nego što je uobičajeno. Povećava se rizik od toplotnih talasa i većeg broja vrelih dana, slično kao prethodnih godina“, upozorio je Sladić.

Dodao je da će najizraženiji toplotni udari vjerovatnije pogoditi zapadnu i centralnu Evropu, ali da će i region osjetiti posljedice pojačanog zagrijavanja atmosfere tokom ljeta.

