Novi zakon olakšava rad radnicima iz BiH u Hrvatskoj

Ambasador BiH u Hrvatska Elma Kovačević-Bajtal izjavila je da novi hrvatski Zakon o strancima donosi važan pomak za radnike iz BiH, posebno profesionalne vozače, ali i radnike u građevinarstvu i drugim sektorima.

Prema njenim riječima, zakonske izmjene trebalo bi da omoguće duži i jednostavniji boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Kovačević-Bajtal navela je da je riječ o rezultatu višegodišnjeg zajedničkog djelovanja institucija BiH, među kojima su Ministarstvo komunikacija i transporta, Ministarstvo inostranih poslova, Spoljnotrgovinska komora, Udruženje poslodavaca Federacije BiH, Unija poslodavaca Republike Srpske i Ambasada BiH u Hrvatskoj.

„Ambasada je intenzivno vodila razgovore sa predstavnicima vlasti Republike Hrvatske s ciljem pronalaska održivog rješenja. Podršku cijelom procesu pružila je i predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto“, naglasila je Kovačević-Bajtal.

„Posebnu zahvalnost upućujemo ministru unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davoru Božinoviću, koji je još u martu najavio da će biti pronađeno rješenje za ovaj problem, te pružio snažnu podršku usvajanju zakonskih izmjena koje danas donose konkretne rezultate za radnike i privredu Bosne i Hercegovine“, navela je Kovačević-Bajtal.

Naglasila je da je novim zakonskim rješenjem u velikoj mjeri riješen problem regulisanja boravka radnika iz BiH na području Republike Hrvatske. Time se, dodala je, omogućava stabilnije poslovanje kompanija, te nesmetano odvijanje međunarodnog prevoza i drugih privrednih aktivnosti.

„Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nastavljaju zajednički da djeluju i prema institucijama Evropske unije kako bi se pitanje statusa profesionalnih vozača dugoročno uredilo i na nivou EU, s ciljem da vozači iz Bosne i Hercegovine mogu neometano obavljati svoje poslove, koji su od ključnog značaja za unapređenje spoljnotrgovinske razmjene BiH, jačanje konkurentnosti domaće privrede i privlačenje novih investicija“, dodala je Kovačević-Bajtal.

Očekuje se da će novo zakonsko rješenje doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti radnika i poslodavaca, smanjenju administrativnih prepreka, te dodatnom jačanju privrednih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, piše Hercegovina.info.

Usvajanjem Zakona o strancima u Hrvatskom saboru otvorena je i mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo da riješi dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskom prostoru (Schengen Area) za vozače koji rade u međunarodnom prevozu.