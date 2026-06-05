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''PIK je propao''

Autor:

Kristina Sekerez
05.06.2026 19:18

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Foto: Screenshot/X/OHR_BiH

Sudbina OHR-a je neizvjesna. Nakon poruka sa sjednice PIK-a, ponovo su otvorena pitanja legitimiteta visokog predstavnika, uloge Savjeta bezbjednosti UN i mogućeg tranzicionog perioda za zatvaranje OHR-a.

Da li je došlo vrijeme za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika i vraćanje punog suvereniteta domaćim institucijama?

Kamo sreće da visoki predstavnik nikada nije ni postojao, kaže to lider SNSD-a. Volio bi Milorad Dodik da se juče zatvorio OHR. Kaže i da bi tranzicioni projekat, koji predlažu Amerikanci, mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbjednosti UN.

"Mi smatramo da je nezaobilazno mjesto Savjet bezbjednosti i da u toj varijanti može se nekome dati period od godinu dana da u toj tranziciji završi sve poslove bez bonskih ovlaštenja i da naprosto tu suverenost preda BiH", kaže Dodik i dodaje:

"Mi razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni, osokoljeni pričom o podršci Zapadnjaka, nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove. Svi aranžmani do sada u BiH, u savezu Bošnjaci, muslimani i Zapadnjaci, bili su protiv srpskog interesa i naše pozicije u Dejtonu, koju smo isposlovali".

Postoje oni koji bi da se suprotstave i Dejtonu i pravnoj logici samo da bi sačuvali stanje protektorata, poruka je predsjednika Srpske. Siniša Karan kaže i da dvije stvari mora da budu jasne od samog početka i o njima ne smije da bude zabune.

"Prvo, PIK ne može imenovati visokog predstavnika, i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Prema Aneksu 10, visokog predstavnika predlažu strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a strana je i Republika Srpska. Drugo, odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti nije puka formalnost, ona je suština cijelog procesa. Tom rezolucijom tačno se određuju zadaci visokom predstavniku, i u njoj može pisati samo ono što stoji u Aneksu 10. Ovdje ne treba ništa tumačiti ni dodavati, dovoljno je pročitati", rekao je Karan.

Neizbor je dokaz potpune konfuzije, poručuje premijer Srpske Savo Minić.

"Ovo jednostavno sada ide u prilog i govori o činjenici da sve ono čime mi nismo bili zadovoljni se sada još više izbacilo na površinu da ne postoji saglasnost ni kod onih koji su imenovali takvog, a to je sad evo ovaj blok SAD i Evropa o imenovanju nekoga drugog", poručuje Minić.

PIK je propao i doživio je krah, jasna je Ana Trišić Babić.

"Sjednica je propala i propao je taj cijeli, koji je unaprijed bio osuđen koncept u BiH da propadne, da stranci, da strani upravitelji, strani ambasadori pokušavaju da ovdje odrede način života kako mi ovdje treba da živimo", rekla je Trišić Babić.

Kaže Trišić Babić i da nije normalno da 30 godina nakon rata u BiH predstavnici stranih država i dalje dolaze u Sarajevo da biraju čovjeka koji će imati vrhovnu vlast. Vrijeme je da se okonča angažman OHR-a.

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Tagovi :

PIK BiH

Savjet za provođenje mira

Savjet za implementaciju mira

OHR

visoki predstavnik

Milorad Dodik

Savo Minić

Siniša Karan

Ana Trišić Babić

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