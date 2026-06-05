Stečaj ribnjaka ''Saničani'' dobija novi epilog

Stečajni postupak ribnjaka "Saničani“ koji traje već šest godina dobija novi epilog. Iako je Skupština povjerilaca prvobitno najavljena za kraj maja, na današnjem redovnom zasjedanju, glasanje o planu reorganizacije zakazano je za polovinu avgusta.

Novi plan predviđa osnivanje novog preduzeća i potpuno namirenje dugova. Osim spasa domaće proizvodnje ribe, stavljanje u pogon ovog nekadašnjeg giganta je strateška tačka u odbrani grada od poplava.

Na pragu tropskih vrućina preostalih pet radnika svakodnevno kontroliše protok vode. Plate od jula prošle godine jesu redovne, ali im preduzeće duguje još dvadeset plata.

"Gore je redovno nas pet radnika koji rade redovne zadatke, čuvanje imovine, praćenje protoka voda idu sada velike vrućine žege ove, mi pratimo da akumulacije, jezera gore budu puna vode, tako da bi mogli da istrpe ove velike vrućine da riba ima dovoljno kisika i protoka vode", kaže radnik Veljko Dragić.

Zbog lošeg stanja imovine i značaja u sistemu odbrane grada od poplava iz „Voda Srpske“ poručuju da je neophodno da objekat što prije dobije novog vlasnika.

"Zadatak Voda Srpske jeste da aktivno prati realizaciju tog plana i plana ulaganja koji će ići u narednom periodu od novog vlasnika, da se ispoštuju sve zakonske procedure kada je u pitanju ne samo zakon o stečaju nego i zakon o vodama, i da se ovaj objekat kao hidrotehnički stavi u što bolju kondiciju", rekao je Vladimir Radulović iz Voda Srpske.

Odlučujuće ročište pomjereno je za sredinu avgusta. Sa 3.827.000 maraka iz Vlade Republike Srpske cilj je ponovno pokretanje domaće proizvodnje ribe ali i zaštita od poplava.

"Nema apsolutno ribe na tržištu, pogotovo domaće. Mi evo samo osnovni proizvod je šaran iako ima i drugih ribljih vrsta koje se gaje ali se uvozi iz Hrvatske i Srbije ali nema ni tamo", objašnjava Vojo Pavičić, stečajni upravnik ribnjaka "Saničani“.

Tržište i prirodni preduslovi postoje, pa je uz obnovu infrastrukture jasno da ribnjak ima perspektivu. Opstajao je kroz sve epohe a novi plan predstavlja šansu da rukovođenje preuzmu neki novi, mladi stručnjaci koji će obezbijediti proizvodnju i za narednih 100 godina.