Proglašen kraj epidemije ebole

Vlasti Konga objavile su kraj epidemije ebole u kojoj su umrle 43 osobe u jednoj od južnih provincija ove zemlje.

Ministar zdravlja Rodžer Kamba rekao je da su u epidemiji od septembra bile zaražene 53 osobe u gradu Bulape, u provinciji Kasai, ali da već 45 dana nije bilo novih potvrđenih slučajeva.

On je dodao da je vakcinisano više od 27.000 ljudi, uključujući 4.000 zdravstvenh radnika na prvoj liniji odbrane, kojima je pripisao zasluge za suzbijanje epidemije.

Epidemija u Bulapeu, koja se proširila na najmanje četiri susjedna grada, bila je 16. u zemlji od kada se bolest prvi put pojavila u Kongu 1976. godine i sedma u provinciji Kasai, prenio je AP.

Epidemija ebole od 2018. do 2020. godine u istočnom dijelu Konga usmrtila je više od 1.000 ljudi.