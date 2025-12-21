Logo
Zvijezda čuvene serije izvršila samoubistvo

21.12.2025

21:52

Звијезда чувене серије извршила самоубиство
Foto: Pixabay

Američki glumac Džejms Renson, poznat po ulozi Zigija Sobotke u kultnoj HBO-ovoj seriji "D Vajr", preminuo je u 46. godini života.

Prema podacima Kancelarije medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles, Renson je preminuo u petak u Los Anđelesu, a smrt je okarakterisana kao samoubistvo.

Region

Novogodišnje lampice izazvale požar, izgorio sprat kuće

Njegovo tijelo je, kako se navodi, spremno za zvanično preuzimanje.

Renson je iza sebe ostavio suprugu Džejmi Mekfi i dvoje djece. Mekfi je nakon njegove smrti putem društvenih mreža pokrenula prikupljanje sredstava za Nacionalni savez za mentalne bolesti (NAMI), s ciljem podizanja svijesti o mentalnom zdravlju.

Glumac je u drugoj sezoni serije tumačio lik Zigija Sobotke, sina lučkog radnika Franka Sobotke, kojeg je igrao Kris Bauer. U seriji se pojavio u ukupno 12 epizoda tokom 2003. godine.

"D Vajr" se emitovao od 2002. do 2008. i smatra se jednom od najznačajnijih televizijskih drama, s glumačkom postavom koju su činili Dominik Vest, Majkl Kenet Vilijams, Idris Elba, Lans Redik i brojni drugi.

Tokom karijere Renson je ostvario i zapažene uloge u serijama Dženerejšn Kil Kill, Trim i Boš, dok mu je posljednji televizijski nastup bio u drugoj sezoni serije Poker Fejs, emitovanoj u junu ove godine.

Na filmu je glumio u ostvarenjima poput Prom Najt, Sinister, Tandžerin, It Čapter Tu i D Blek Fon, kao i u nastavku tog filma čija je premijera najavljena za 2025. godinu.

Renson je 2021. godine javno govorio o tome da je kao dijete bio žrtva zlostavljanja, navodeći da je to ostavilo dugotrajne posljedice na njegovo mentalno zdravlje i život. Optužbe je kasnije prijavio policiji, ali su tužioci odlučili da ne nastave istragu.

Predstavnici Džejmsa Rensonea, kao ni tvorac D Vajra Dejvi Sajmon, zasad se nisu oglasili povodom njegove smrti.

