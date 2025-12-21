Zvijezda čuvene serije izvršila samoubistvo

Američki glumac Džejms Renson, poznat po ulozi Zigija Sobotke u kultnoj HBO-ovoj seriji "D Vajr", preminuo je u 46. godini života.

Prema podacima Kancelarije medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles, Renson je preminuo u petak u Los Anđelesu, a smrt je okarakterisana kao samoubistvo.

Njegovo tijelo je, kako se navodi, spremno za zvanično preuzimanje.

Renson je iza sebe ostavio suprugu Džejmi Mekfi i dvoje djece. Mekfi je nakon njegove smrti putem društvenih mreža pokrenula prikupljanje sredstava za Nacionalni savez za mentalne bolesti (NAMI), s ciljem podizanja svijesti o mentalnom zdravlju.

Glumac je u drugoj sezoni serije tumačio lik Zigija Sobotke, sina lučkog radnika Franka Sobotke, kojeg je igrao Kris Bauer. U seriji se pojavio u ukupno 12 epizoda tokom 2003. godine.

"D Vajr" se emitovao od 2002. do 2008. i smatra se jednom od najznačajnijih televizijskih drama, s glumačkom postavom koju su činili Dominik Vest, Majkl Kenet Vilijams, Idris Elba, Lans Redik i brojni drugi.

Tokom karijere Renson je ostvario i zapažene uloge u serijama Dženerejšn Kil Kill, Trim i Boš, dok mu je posljednji televizijski nastup bio u drugoj sezoni serije Poker Fejs, emitovanoj u junu ove godine.

Na filmu je glumio u ostvarenjima poput Prom Najt, Sinister, Tandžerin, It Čapter Tu i D Blek Fon, kao i u nastavku tog filma čija je premijera najavljena za 2025. godinu.

Renson je 2021. godine javno govorio o tome da je kao dijete bio žrtva zlostavljanja, navodeći da je to ostavilo dugotrajne posljedice na njegovo mentalno zdravlje i život. Optužbe je kasnije prijavio policiji, ali su tužioci odlučili da ne nastave istragu.

Predstavnici Džejmsa Rensonea, kao ni tvorac D Vajra Dejvi Sajmon, zasad se nisu oglasili povodom njegove smrti.