Preminuo strip umjetnik "Gorskog vijenca"

Vrstan majstor devete umjetnosti, imao je karakterističan autorski stil, koji je dugovao jednako slikarstvu kao i klasičnim majstorima stripa poput Harolda Fostera ili Miltona Kanifa.

Rođen je 1953. godine u Kikindi, jedan period je živio je u Subotici, i Donjem Tavankutu. Prvi strip objavio je 1977/78. u vojvođanskom časopisu na mađarskom jeziku "Jo Pajtas" kao i u SAZ-u ("Sarajevski zabavnik"). Objavljene su mu dvije epizode-serije: "Njih troje", 1981, prva epizoda naučnofantastičnog stripa "Čuvar galaksije" (uz nju je ilustrovao i naslovnicu), kraći strip "Zar je sve u lepoti?" i strip rađen po Jesenjinovoj priči "Bobilj i Druškan". Posljednji obimniji strip "Herkules" (prvu epizodu) publicirao mu je "Jo Pajtas" 1987/88.

Od 1984. do 1986. čitaoci vojvođanskog lista na mađarskom jeziku "Het Nap" su imali priliku da čitaju 60 strip kaiševa njegovog geg-stripa. Kao slikar učestvovao je na četiri grupne izložbe. Stripove je objavljivao i u časopisima "Eks almanah", "Dečje novine" i "Strip zabavnik".

Njegovi prvi samostalni stripovi su "Isus - Reč Božja" ("Preporod", 2015) čija je tema Hristov život od rođenja do vaskrsenja i vaznesenja i "Knjiga o Jovu" ("Forma B", 2019).

U saradnji sa beogradskom izdavačkom kućom "Forma B" 2020. godine izlazi njegova sjajna strip verzija kapitalnog djela srpske književnosti "Gorski vijenac" Petra Petrovića Njegoša. Za ovaj strip Šetet je samostalno uradio scenario kao i crtež u olovci, dok je tuširanje uradio Miodrag Ivanović, a ispostaviće se da je ovaj "slučajni izbor" postao njegov životni klasik.

"Nisam ja odabrao Njegoša, već on mene. Urednici i izdavači stripa rodom su Crnogorci koji su, kako kažu, odrasli i vaspitavani u duhu "Gorskog vijenca" i bio im je san da to delo bude izdato u formi stripa. Pregovarali su o tome sa mnogim eminentnijim crtačima nego što sam ja, ali se niko nije usudio. Ja jesam. Tako je nastao strip Gorski vijenac", rekao je Šetet.

Zahvaljujući ovom remek-djelu šira javnost je napokon priznala njegov talenat, trud i posvećenost, a početkom 2021. godine, opet u saradnji sa izdavačkom kućom "Forma B", izlazi dorađena verzija albuma "Isus - Reč Božja" u luksuznom izdanju. Takođe, u saradnji sa njima uradio je strip adaptacije knjiga "Luča mikrokozma", "Lažni car Šćepan Mali", i "Hajduci" Branislava Nušića.

Naslikao je oko 2.500 ulja na platnu. Česta tema su mu biblijski, antički i vojvođanski motivi. Geza Šetet ostaje upamćen kao autor snažnog izraza, velike posvećenosti, duboke umjetničke iskrenosti, ali prije svega kao skroman i dobar čovjek.

Vjera

Šetet je kao istinski vjernik radio i na brojnim djelima inspirisanim biblijskim temama, među kojima se izdvajaju "Isus - Reč Božja" i "Knjiga o Jovu", potvrđujući status autora koji je umjetnost shvatao kao prostor duhovnog i misaonog promišljanja.

Kao slikar iza sebe je ostavio izuzetno bogat opus sa više hiljada radova u tehnici ulja na platnu. Njegove slike odlikuju se snažnim kolorom, dramatičnom atmosferom i izraženim emotivnim nabojem, a izlagao je širom zemlje i regiona, piše Glas.