Srpsku očekuju padavine: Kada i gdje stiže snijeg?

Republiku Srpsku od utorka očekuju padavine, kiša u nižim, susnježica i snijeg u višim predjelima, a sa prodorom hladnijeg vremena i jačanjem vjetra zagađeni vazduh u kotlinama bi trebalo da se očisti.

Padavine će se u utorak širiti od juga i zapada ka svim krajevima, u Hercegovini će padati jača kiša koja na planinama prelazi u susnježicu, a u ostalim predjelima kiša će lokalno lediti pri tlu.

U Hercegovini će u drugom dijelu dana biti i vjetrovito uz jake udare juga, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći i u prvom dijelu dana u srijedu, 24. decembra, i dalje će biti oblačno s padavinama, u Hercegovini jačim.

Kiša će na planinama preći u susnježicu i slab snijeg, a u nižim predjelima će padati kiša koja se ponegdje ledi pri tlu.

Društvo Da li nas sutra očekuje toplije vrijeme?

Od popodneva će uglavnom biti suvo uz kraće sunčane periode, dok će se na jugu nastaviti padavine, ali slabije.

Oblačno i hladno vrijeme s novim padavina koje će se širiti od sjeverozapada prema ostalim predjelima očekuju se u četvrtak, 25. decembra. U višim predjelima će padati snijeg uz formiranje tanjeg snježnog pokrivača.

Kiša će ponegdje u nižim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg.

Ovih dana će jutarnja temperatura vazduha biti između minus tri i dva stepena, na jugu do pet stepeni, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu do 12 stepeni.