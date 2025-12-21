Logo
Da li nas sutra očekuje toplije vrijeme?

Izvor:

ATV

21.12.2025

14:47

Komentari:

0
Да ли нас сутра очекује топлије вријеме?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, dok će u večernjim časovima na jugozapadu početi kiša.

Jutro i prije podne na sjeveru biće oblačno i tmurno, uz maglu u kotlinama i duž rijeka, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz postepeno naoblačenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U drugom dijelu dana biće promjenljivo oblačno, a uveče pretežno oblačno, dok će u narednoj noći na jugu i zapadu padati kiša.

Duvaće slab vjetar istočnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do pet, u višim predjelima od minus četiri, a najviša dnevna od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

zelenski nova 2

Svijet

Zelenski spreman da povuče vojsku: Ima jedan uslov

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz maglu i niske oblake po kotlinama i duž riječnih tokova, dok je u Hercegovini i na jugozapadu sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kalinovik minus jedan, Sokolac i Kneževo nula, Han Pijesak i Čemerno jedan, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Zenica tri, Foča, Rudo, Šipovo, Jajce i Tuzla četiri, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Višegrad, Novi Grad i Srbac pet, Gacko, Srebrenica, Ribnik i Sanski Most šest, Livno osam, Bileća i Mostar 10 i Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

