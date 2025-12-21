Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da će ukrajinske oružane snage napustiti Donbas samo pod jedim uslovom.

Zelenski je naveo da je povlačenje iz Donbasa moguće samo ako Rusija preduzme slične akcije.

"Ako želite da povučete trupe negdje, uvijek preduzimate iste, recipročne korake. Ako se mi povučemo 5 kilometara, oni se povuku 5 kilometara. Mi se povučemo 10, oni se povuku 10. A onda postoji ova (demilitarizovana) zona. Mogla bi se nazvati slobodnom ekonomskom zonom ili nečim drugim, ako nudi odgovarajuće preferencije. Ali još uvijek moramo da doživimo sve to", rekao je Zelenski.

Po njegovom mišljenju, najpoštenija opcija je "da ostanemo tamo gdje stojimo", jer to podrazumijeva manje kompromisa za svaku stranu.

"U slučaju da se bude razgovaralo o slobodnoj ekonomskoj zoni", primijetio je Zelenski, "partneri Kijeva su upozoreni da ukrajinski narod mora imati riječ o tom pitanju".

Podsjetimo, u prvoj polovini decembra, Zelenski je dozvolio održavanje referenduma o povlačenju trupa iz dijela Donbasa koji kontroliše Kijev. Ukrajinski poslanici koje je intervjuisao Politiko izrazili su sumnju da će ukrajinski parlament odobriti prijedlog o povlačenju trupa.

Kremlj nije isključio mogućnost povlačenja i ukrajinskih i ruskih trupa iz Donbasa.

"Ali ruska Nacionalna garda će biti tamo, naša policija će biti tamo, sve što je potrebno za održavanje reda i organizovanje života biće tamo", objasnio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

On je naglasio da se prekid vatre može postići tek nakon povlačenja ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa i da će region prije ili kasnije doći pod punu rusku kontrolu.