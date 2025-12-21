Logo
Stiže nova Lada i izgleda moćno - ovo je moguća cijena

21.12.2025

14:12

Лада Азимут
Foto: AvtoVaz

Ruski proizvođač automobila AvtoVAZ najavio je da će 2026. godine na tržište plasirati potpuno novi model – krosover pod nazivom Lada Azimut.

Kako je izjavio predsjednik AvtoVAZ-a Maksim Sokolov, početak serijske proizvodnje planiran je za ljeto naredne godine, a novi model bi, prema njegovim riječima, trebalo da bude najtehnološki naprednija Lada do sada.

Poseban naglasak u razvoju Azimuta stavljen je na savremena multimedijalna rješenja i primjenu vještačke inteligencije.

Евро

Srbija

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

U tom segmentu AvtoVAZ sarađuje sa kompanijom Sber, koja učestvuje u integraciji naprednih digitalnih servisa i sistema za pomoć vozaču.

Sokolov je istakao da se kompanija i dalje drži masovnog segmenta tržišta, te da je prilikom projektovanja novog krosovera posebna pažnja posvećena odnosu cijene i funkcionalnosti, prenosi ruski portal "Peterburg2".

Premijerno predstavljanje Lade Azimut održano je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu 2025. godine, kada su objavljeni i prvi tehnički detalji ovog modela.

Azimut je postavljen na platformu modela Vesta, a kupcima će biti ponuđeni motori sopstvene proizvodnje zapremine 1,6 i 1,8 litara, sa snagom od 120, odnosno 132 konjske snage.

vladan milojevic sc yt владан милојевић

Fudbal

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

Početak prodaje očekuje se na prelazu iz drugog u treći kvartal 2026. godine.

Iz AvtoVAZ-a vjeruju da će novi krosover privući pažnju ne samo kupaca u Rusiji, već i na inostranim tržištima, zahvaljujući kombinaciji modernih tehnologija i prepoznatljive pouzdanosti brenda.

Iako zvanična cijena još nije saopštena, prema procjenama ruskih medija, Lada Azimut mogla bi koštati između 2,5 i 3 miliona rubalja, odnosno oko 28.000 do 33.000 evra, što bi je učinilo najskupljim modelom u istoriji marke, prenosi "B92".

