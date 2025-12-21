Novi radar vreba vozače na dionici u BiH

Na samom ulazu u Konjic postavljen je novi stacionarni radar za kontrolu brzine, čime je dodatno pojačana kontrola saobraćaja na jednoj od frekventnijih prometnica u Bosni i Hercegovini.

Radar je instaliran u naselju Trešanica, u neposrednoj blizini benzinske pumpe Hifa, na magistralnom putu M-17 iz pravca Sarajeva.

Riječ je o lokaciji na kojoj se svakodnevno bilježi veliki saobraćaj, posebno u turističkoj i vikend sezoni, prenosi "Radio Konjic".

Osim ovog radara, nedavno je postavljena i kamera na izlazu iz tunela Ivan na autocesti A1, na dionici Tarčin – Bradina, čime se dodatno širi mreža kontrolea brzine i bezbjednosti u saobraćaju.

Pogledajte lokaciju na kojoj se nalazi novi radar u Konjicu: