Logo
Large banner

Novi radar vreba vozače na dionici u BiH

Izvor:

Agencije

21.12.2025

10:18

Komentari:

0
Радар у Коњицу
Foto: Screenshot

Na samom ulazu u Konjic postavljen je novi stacionarni radar za kontrolu brzine, čime je dodatno pojačana kontrola saobraćaja na jednoj od frekventnijih prometnica u Bosni i Hercegovini.

Radar je instaliran u naselju Trešanica, u neposrednoj blizini benzinske pumpe Hifa, na magistralnom putu M-17 iz pravca Sarajeva.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Riječ je o lokaciji na kojoj se svakodnevno bilježi veliki saobraćaj, posebno u turističkoj i vikend sezoni, prenosi "Radio Konjic".

Osim ovog radara, nedavno je postavljena i kamera na izlazu iz tunela Ivan na autocesti A1, na dionici Tarčin – Bradina, čime se dodatno širi mreža kontrolea brzine i bezbjednosti u saobraćaju.

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ni Banjaluka ni Sarajevo: Ovo je danas grad s najzagađenijim vazduhom

Pogledajte lokaciju na kojoj se nalazi novi radar u Konjicu:

Podijeli:

Tagovi:

Radar

kamera

Konjic

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа код Приједора

Hronika

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

4 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

4 h

1
Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

Svijet

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

4 h

0
Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

4 h

0

Više iz rubrike

Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

Auto-moto

Da vas mraz ne zatekne nespremne: Kako pravilno očistiti stakla i izbjeći grešku koja vas može skupo koštati

2 d

0
Грег Бифл с породицом

Auto-moto

Poginula cijela porodica: Ovo su stradali čuveni vozač, žena i djeca

2 d

0
Грег Бифл, чувени возач НАСКАР-а, погинуо у паду авиона

Auto-moto

Poginuo slavni vozač: Novi detalji užasavajuće avionske nesreće

2 d

0
Жестоке казне за возаче који избјегавају гужве преко пумпи

Auto-moto

Žestoke kazne za vozače koji izbjegavaju gužve preko pumpi

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

13

34

"Tanjir isprazni ili kaznu plati": Restorani uveli stroga pravila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner