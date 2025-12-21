Logo
Large banner

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

Autor:

Ognjen Matavulj

21.12.2025

09:22

Komentari:

0
Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Rajko Pavić iz Banjaluke uhapšen je juče zbog sumnje da je palicom pretukao dvojicu sugrađana i jednom nanio lake, a drugom teške povrede zbog kojih je zadržan na liječenju u UKC Republike Srpske.

Sve se odigralo 19. decembra na benzinskoj pumpi na putu za Manjaču. Nakon premlaćivanja Pavić se udaljio s lica mjesta i naknadno se sam javio policiji, nakon čega je uhapšen. Motiv sukoba se istražuje.

Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

Iz PU Banjaluka je saopšteno da je R.P. iz Banjaluke osumnjičen da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i tjelesna povreda

”Policijskoj stanici 19. decembra oko 23.20 časova prijavljeno je da je R.P. na benzinskoj pumpi u Banjaluci nakon verbalne rasprave uz upotrebu palice fizički napao dva muškarca iz Banjaluke, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu. Muškarci su zadobili tjelesne povrede, od kojih je jedan teške tjelesne povrede te je zbrinut na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske”, saopštila je PU Banjaluka.

Градска управа-Бањалука

Banja Luka

Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci koje je naložilo preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u vezi sa dokumentovanjem ovih krivičnih djela.

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

sukob

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прије 4 дана 600, данас 700 милијарди: Први човјек с овом цифром на рачуну

Ekonomija

Prije 4 dana 600, danas 700 milijardi: Prvi čovjek s ovom cifrom na računu

38 min

0
Кирил Димитријев на састанку с Владимиром Путином

Svijet

Putinov predstavnik: Pokušavaju da izazovu treći svjetski rat

53 min

0
Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха

Gradovi i opštine

Sve više pacijenata na Pulmologiji zbog zagađenog vazduha

46 min

0
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

Republika Srpska

Dodik: Srpska u sljedeću godinu ulazi s planom investicija od 4 milijarde KM

1 h

3

Više iz rubrike

одузете паре

Hronika

Filmska potjera za bjeguncem sa osam potjernica: Evo šta je policija pronašla

12 h

0
Пратио жену до посла, а онда јој пријетио

Hronika

Pratio ženu do posla, a onda joj prijetio

14 h

0
Пиштољ, ауто, сачекуша

Hronika

Autom pokosio napadača i izbjegao smrt: Isplivali detalji sačekuše u Zemunu

16 h

0
Изрешетан аутомобил једног од вођа навијача ФК Земун

Hronika

Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

46

Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

09

41

Fond PIO pozvao osiguranike: Javite se što prije

09

29

Penzije, plate, dječiji dodaci: Velike promjene u Njemačkoj od januara

09

22

Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

09

12

Prije 4 dana 600, danas 700 milijardi: Prvi čovjek s ovom cifrom na računu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner