Banjalučanin uhapšen zbog sumnje da je pretukao sugrađane palicom

Rajko Pavić iz Banjaluke uhapšen je juče zbog sumnje da je palicom pretukao dvojicu sugrađana i jednom nanio lake, a drugom teške povrede zbog kojih je zadržan na liječenju u UKC Republike Srpske.

Sve se odigralo 19. decembra na benzinskoj pumpi na putu za Manjaču. Nakon premlaćivanja Pavić se udaljio s lica mjesta i naknadno se sam javio policiji, nakon čega je uhapšen. Motiv sukoba se istražuje.

Društvo Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

Iz PU Banjaluka je saopšteno da je R.P. iz Banjaluke osumnjičen da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i tjelesna povreda

”Policijskoj stanici 19. decembra oko 23.20 časova prijavljeno je da je R.P. na benzinskoj pumpi u Banjaluci nakon verbalne rasprave uz upotrebu palice fizički napao dva muškarca iz Banjaluke, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu. Muškarci su zadobili tjelesne povrede, od kojih je jedan teške tjelesne povrede te je zbrinut na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske”, saopštila je PU Banjaluka.

Banja Luka Sjene prošlosti nad Gradskom upravom: Otac Stanivukovićeve saradnice hapšen zbog krađe mladunaca roda

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci koje je naložilo preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u vezi sa dokumentovanjem ovih krivičnih djela.