Autom pokosio napadača i izbjegao smrt: Isplivali detalji sačekuše u Zemunu

Izvor:

Telegraf

20.12.2025

16:58

Пиштољ, ауто, сачекуша
Foto: Pexels

Jevto Jevtić, jedan od vođa navijača FK Zemun, preživio je sinoć pravi pakao u klasičnoj sačekuši.

Prema najnovijim saznanjima, Jevtić je uspio da izbjegne smrt tako što je automobilom udario jednog od napadača, a potom pešice umakao pucačima koji su se vraćali do kola da ga "ovjere".

Drama se odigrala u petak oko 23 časa kada su trojica muškaraca opkolila Jevtićev automobil. Kako saznaje portal Telegraf, u trenutku kada je jedan od napadača potegao oružje i počeo da rešeta vozilo, vođa navijača Zemuna je reagovao nevjerovatnom prisebnošću dao je gas i automobilom udario direktno u pucača.

Druga dvojica saučesnika uspela su da odskoče i izbegnu udarac, dok je Jevtić, usljed siline napada i pokušaja da se probije iz obruča, izgubio kontrolu nad volanom i zakucao se u automobil koji je bio parkiran u blizini.

Odmah nakon sudara, dok su napadači još bili u šoku, Jevtić je istrčao iz smrskanog vozila i dao se u bijeg pješice kroz okolne ulice, uspjevši da se udalji prije nego što su pucači ponovo krenuli ka njemu.

Vratili se da provjere da li je živ

Novi, jezivi detalji istrage ukazuju na to da su napadači bili odlučni da završe likvidaciju. Nakon što se Jevtić slupao, oni su mu ponovo prišli:

Полиција Србија

Hronika

Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun

"Napadači su se vratili do automobila kako bi provjerili da li je Jevtić i dalje unutra, vjerovatno planirajući da ga dokrajče ako je ranjen. Tek kada su videli da je unutrašnjost vozila prazna, sjeli su u svoj parkirani auto i pobjegli u nepoznatom pravcu", navodi izvor blizak istrazi.

Na Jevtićevom automobilu ostali su jasni tragovi brutalnog napada – limarija je izrešetana, a stakla polupana od hitaca. Policija i nadležno tužilaštvo su obavili uviđaj koji je trajao duboko u noć.

Policija intenzivno traga za trojicom osumnjičenih. Kontrolišu se medicinske ustanove zbog mogućnosti da je pucač kojeg je Jevtić udario kolima zatražio pomoć zbog povreda. Uzeti su snimci sa okolnih kamera kako bi se identifikovalo vozilo kojim su napadači pobjegli.

Istraga o ovom pokušaju ubistva vođe "Taurunuma" je u toku, a motiv napada se još uvijek utvrđuje.

