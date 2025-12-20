Glavni gasovod 'Centralna Azija - Centar' dignut je u vazduh, tvrde ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore iz tamošnje obavještajne službe.

Kako je neimenovani izvor rekao, u petak je došlo do "misterioznog slijeganja tla" pri čemu je gasovod, koji se nalazi u Volgogradskoj oblasti, otkazao.

"Prema tradicionalnoj verziji za Rusku Federaciju, višekilometarska sovjetska cijev, koja je godinama transportovala gas iz Turkmenistana, Uzbekistana i Kazahstana, nije mogla da izdrži silu gravitacije. Posebno u blizini naselja Romanovka u Volgogradskoj oblast. Pravi razlog iznenadnog geološkog incidenta može se vidjeti na ekskluzivnim fotografijama koje su dobili naši specijalni dopisnici", saopštila je Glavna obaveštajna uprava, prenosi "Ukrinform".

Indirektno su najavili da će biti još ovakvih slučajeva.

"Geološki procesi na teritoriji Rusije imaju tendenciju daljeg razvoja, posebno u blizini objekata koji finansiraju rat protiv Ukrajine", naveli su oni.

Gasovod "Centralna Azija - Centar" je ključni element sistema preko kojeg je Rusija godinama uvozila do 12 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Trenutno je transport gasa duž ove rute obustavljen na neodređeno vrijeme.