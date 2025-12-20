Logo
Large banner

Dignut u vazduh ruski gasovod - tvrde Ukrajinci

Autor:

Stevan Lulić

20.12.2025

16:31

Komentari:

0
Гасовод у Волгоградској области
Foto: Ukrinform

Glavni gasovod 'Centralna Azija - Centar' dignut je u vazduh, tvrde ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore iz tamošnje obavještajne službe.

Kako je neimenovani izvor rekao, u petak je došlo do "misterioznog slijeganja tla" pri čemu je gasovod, koji se nalazi u Volgogradskoj oblasti, otkazao.

Полиција Србија

Hronika

Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun

"Prema tradicionalnoj verziji za Rusku Federaciju, višekilometarska sovjetska cijev, koja je godinama transportovala gas iz Turkmenistana, Uzbekistana i Kazahstana, nije mogla da izdrži silu gravitacije. Posebno u blizini naselja Romanovka u Volgogradskoj oblast. Pravi razlog iznenadnog geološkog incidenta može se vidjeti na ekskluzivnim fotografijama koje su dobili naši specijalni dopisnici", saopštila je Glavna obaveštajna uprava, prenosi "Ukrinform".

Indirektno su najavili da će biti još ovakvih slučajeva.

Pelet

Društvo

Oprez! Prevaranti ostavili građane bez novca i peleta

"Geološki procesi na teritoriji Rusije imaju tendenciju daljeg razvoja, posebno u blizini objekata koji finansiraju rat protiv Ukrajine", naveli su oni.

Gasovod "Centralna Azija - Centar" je ključni element sistema preko kojeg je Rusija godinama uvozila do 12 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Trenutno je transport gasa duž ove rute obustavljen na neodređeno vrijeme.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Gasovod

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Судар играча у Суперлиги Србије

Fudbal

Horor u Srbiji: Fudbaler ostao da leži nepomično nakon sudara

2 h

0
Породична свађа прерасла у општу пуцњаву: Има рањених и мртвих

Svijet

Porodična svađa prerasla u opštu pucnjavu: Ima ranjenih i mrtvih

2 h

0
Снупи продат за 457 милиона долара

Ekonomija

Snupi prodat za 457 miliona dolara

2 h

0
Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Region

Uhapšen hladnokrvni ubica: Brutalno pretukao muškarca, dovukao do jezera i likvidirao

2 h

0

Više iz rubrike

Породична свађа прерасла у општу пуцњаву: Има рањених и мртвих

Svijet

Porodična svađa prerasla u opštu pucnjavu: Ima ranjenih i mrtvih

2 h

0
Орбан: Финансирање Украјине само слаби ЕУ

Svijet

Orban: Finansiranje Ukrajine samo slabi EU

2 h

0
Малољетници продавали кокаин и хашиш на излету

Svijet

Maloljetnici prodavali kokain i hašiš na izletu

2 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ovo je najjezivija fotografija Džefrija Epstajna

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Nove optužbe na račun Stanivukovića: Svojima je dao 250.000 KM

18

00

Tramp doputovao na Floridu

17

59

Spasilački pas Kia postala licencirani potražni pas

17

23

Nadal: Ne vjerujem da će me Alkaraz zvati

17

21

Gori voda sa česme - snimak šokirao cijeli region

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner