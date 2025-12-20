Ovo je najjezivija fotografija Džefrija Epstajna

Hiljade novih slika objavljeno je u petak u okviru procurjelih dokumenata Džefrija Epstajna, ali jedna fotografija posebno je izazvala strah jer se sumnja da je milijarder pedofil ležao polugo sa malim djetetom.

Osramoćeni finansijer Džefri Epstajn se široko smije na slici na mnogima od njih prikazan je u svojoj luksuznoj vili. Pozira bez majice, sa onim što izgleda kao bijeli peškir oko struka, na kauču.

Republika Srpska Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

Epstajnu se pridružuje još jedna osoba, koja je uglavnom van kadra. Ali oštroumni kritičari koji su proučavali skoro 600.000 stranica dokumenata objavljenih u petak od strane Ministarstva pravde primjetili su da se mala noga i stopalo te osobe vide u lijevom uglu slike.

Mršava mala noga i stopalo, u crnoj patici, bili su toliko mali da su mnogi pretpostavili da pripadaju djetetu. Na slici, noga je toliko mala da ne prelazi ivicu kauča na kojem osoba sjedi.

Iako slika može biti nevina, njeno pojavljivanje uz toliko dokaza o trgovini ljudima izazvalo je bijes, piše “Dejli mejl”.

"Na novim fotografijama iz Epstajnovih fajlova nalazi se dijete. Odvratna životinja", rekao je jedan kritičar na društvenim mrežama.

Drugi je napisao: "Na jednoj slici Epstajn je bez majice, a u kadru se vidi dječja noga".

Epstajnove žrtve su uglavnom bile maloljetnice, ali je osramoćeni finansijer najpoznatiji po iskorišćavanju mladih djevojaka uzrasta od 14 do 17 godina.

Republika Srpska Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

Sudski dokumenti i svjedočenja žrtava detaljno opisuju optužbe protiv Epstajna od strane žrtava koje tvrde da su imale samo 11 godina kada je zlostavljanje počelo.

Zato su fotografije na kojima je sa djecom koja djeluju još mlađe izazvale zabrinutost da su razmjere njegovih zločina veće nego što se ranije mislilo.

Epstajn je fotografisan sa nekoliko ljudi čija su lica zaštićena na slikama, iz zabrinutosti da su možda njegove žrtve. Mnoge slike prikazuju Epstajna sa mladim djevojkama.

Politička pozadina

Objavljivanje podataka u petak bilo je u skladu sa zakonom koji je Kongres velikom većinom usvojio u novembru, a koji je zahtijevao objavljivanje svih Epstajnovih fajlova.

Objavljivanje podataka u petak bilo je u skladu sa zakonom koji je Kongres velikom većinom usvojio u novembru, a koji je zahtijevao objavljivanje svih Epstajnovih fajlova.

Srbija Banke uvele limit: Mijenjaju samo do 100 evra

Tramp je prve mjesece povratka u Bijelu kuću proveo pokušavajući da ih zadrži “zaključanima”. Godinama je promovisao teorije zavjere o Epstajnu, ali je slučaj postao politički problem za njega od povratka u Bijelu kuću u januaru.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je hiljade novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Epstajnu, ali je najmanje 550 stranica u tim dosijeima u potpunosti zacrnjeno, objavio je Si-Bi-Es.

Prema navodima tog medija, novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstajnovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv njega.

Ipak, objavljena dokumentacija izazvala je kritike pojedinih demokrata i republikanaca, dok Ministarstvo pravde tvrdi da je postupalo u skladu sa zakonom.

Si-Bi-Es je naveo da su tri uzastopna dokumenta, od 255 stranica, u potpunosti redigovana, pri čemu je svaka stranica prekrivena crnim okvirom.

Dio fotografija koje su sinoć objavljene takođe je djelimično redigovan, pri čemu su lica nekih osoba zamagljena.

Fotografije bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona, pjevača Majkla Džeksona i drugih javnih ličnosti djelimično su redigovane, dok su same ličnosti ostale vidljive.

Hronika Mještani u bunaru pronašli tijelo žene

Objavljivanje dokumenata uslijedilo je nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea o Epstajnu, kojim se od Ministarstva pravde zahtjeva da objavi dosijee koje posjeduje u vezi sa Epstajnom i Gilejn Maksvel, saradnice milijardera koja je podvodila djevojke.

Policija je uhapsila Epstajna u Njujorku u julu 2019. godine. Tužilaštvo je saopštilo da je između 2002. i 2005. godine Epstajn organizovao posjete svom domu na Menhetnu za desetine maloljetnih djevojčica, od kojih je najmlađa imala 14 godina.

Epstajnovi prijatelji i poznanici uključivali su veliki broj sadašnjih i penzionisanih zvaničnika ne samo iz SAD već i iz mnogih drugih zemalja, kao i bivše šefove država, velike preduzetnike i zvijezde šou biznisa.

Krivično gonjenje Epstajna u SAD okončano je nakon što je izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u avgustu 2019. godine, prenosi Blic.