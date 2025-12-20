Masku uvažena žalba

Američkom milijarderu Ilonu Masku vraćen je njegov platni paket iz 2018. godine, koji je prvobitno bio vrijedan 56 milijardi dolara, nakon što je Vrhovni sud u Delaveru poništio odluku nižeg suda koji je paket smatrao "neprihvatljivim".

Odluka sudova sada znači da Masku pripada naknada za rad koji je obavio od 2018. godine, kada je Tesla transformisana iz startapa u jednu od najvrijednijih kompanija na svijetu.

Ova presuda poništava raniju odluku iz 2024. godine, kojom je paket otkazan, izazivajući veliki javni odgovor protiv sudskog sistema Delavera.

Scena Nataša Bekvalac o muškarcima iz Banjaluke: "Baš strava"

Pet sudija je izjavilo u 49-straničnom obrazloženju da je "otkazivanje ugovora bilo nepravedno" i da bi potpuni otkaz ugovora "ostavio Maska bez naknade za njegov rad i napore tokom šest godina".

Platni paket iz 2018. godine bio je najveći do tada, sve dok Tesla nije u novembru 2025. godine odobrila još veći paket za Maska, prenosi Tan‌jug.