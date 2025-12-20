Višesatna zadržavanja na pasoškoj kontroli, evo i zašto

Digitalni sistem Evropske unije za kontrolu granica izaziva višesatna zadržavanja na pasoškoj kontroli, jer se službe suočavaju sa povećanjem od 70 odsto vremena potrebnog za sprovođenje graničnih provjera, saopštio je Međunarodni savjet aerodroma sa sjedištem u Briselu.

ACI je pozvao na hitnu reviziju sistema ulaska i izlaska, čija je primena u Evropi započela u oktobru, prenosi Independent.

Tokom šestomjesečnog perioda uvođenja sistema, državljani trećih zemalja i dalje prolaze pasošku kontrolu i dobijaju pečate, ali EES dodatno zahtijeva uzimanje otisaka prstiju i snimanje biometrijskih podataka lica, navodi list.

Na mnogim aerodromima u tu svrhu postavljeni su samouslužni aparati.

Trenutno je samo svaki 10. putnik obavezan da prođe digitalnu registraciju, ali će se taj udio od 9. januara 2026. povećati na 35 odsto, dodaje Independent.

Generalni direktor ACI Evropa Olivije Jankovec upozorio je da putnici već sada trpe značajne neprijatnosti, dok je rad aerodroma otežan i pri sadašnjem pragu od 10 odsto.

On je naveo da će, ukoliko se operativni problemi ne reše u narednim nedeljama, povećanje praga registracije na 35 odsto neminovno dovesti do znatno većih gužvi i sistemskih poremećaja u radu aerodroma i avio-kompanija, uz mogući rizik po bezbjednost.

Gradovi i opštine Gužve ne više graničnih prelaza

"EES ne smije da znači haos za putnike i nered na našim aerodromima", poručio je Jankovec.

ACI navodi da su najteže pogođeni aerodromi u Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Islandu, Italiji, Portugalu i Španiji.

Organizacija traži ublažavanje dinamike uvođenja sistema, koje bi trebalo da bude završeno do 9. aprila 2026. godine i ukazuje na niz problema, uključujući česte zastoje u radu sistema, tehničke poteškoće sa kioscima, nepostojanje efikasne aplikacije za prethodnu registraciju, kao i nedovoljan broj graničnih policajaca zbog nedostatka osoblja.

Portparol Evropske komisije odbacio je ove tvrdnje, navodeći da je sistem EES uspješno pokrenut 12. oktobra 2025. i da od tada funkcioniše uglavnom bez problema.

Prema njegovim riječima, već je registrovano više od 50 odsto dolazaka, vrijeme obrade se smanjuje kako službenici stiču iskustvo, a značajne gužve povezane sa EES-om nisu zabilježene, osim u pojedinačnim slučajevima.

EK je istakla da države članice imaju mogućnost djelimične ili potpune suspenzije sistema u izuzetnim okolnostima, da bi se ublažile gužve tokom perioda pojačanog saobraćaja.