Djeda Mrazovi i vilenjaci opljačkali prodavncu

Grupa D‌jeda Mrazova obučena u crvena odijela i praćena nekolicinom "vilenjaka" ukrala je iz supermarketa u Montrealu namirnice u vrijednosti od više hiljada dolara.

Grupa pod nazivom "Robin sa ulica" kritikovala je u svom saopštenju veliku koncentraciju moći u rukama nekoliko maloprodajnih lanaca, koji su nastavili da povećavaju cijene i profitne marže, dok su milioni Kanađana pogođeni sve višim troškovima života.

Nakon pljačke su saopštili da će hrana biti podijeljena onima kojima je potrebna i da je ovaj "trik u stilu Robina Huda" imao cilj da istakne rastuću krizu troškova života koja je osnovne potrepštine sve više učinila nedostupnim običnim građanima.

"Svi mi sve više radimo da bismo mogli da kupimo hranu od supermarketa koji koriste inflaciju kao izgovor da bi ostvarili rekordne profite", navodi se u saopštenju, prenosi "Gardijan".

Policija je novinarima rekla da istražuje krađu, ali da nije bilo hapšenja.

Hronika Požar u fabrici: Objekat u potpunosti izgorio nakon tri eksplozije

U međuvremenu, članovi grupe su dio ukradene hrane ostavili na trgu ispod božićne jelke, a ostatak će, kako su najavili, biti distribuiran kroz lokalne banke hrane.

"Ne zaboravite - glad opravdava sredstva. Srećan Božić", poručili su u saopštenju.

Oko 40 članova grupe učestvovalo je u pljački, a kompanija "Metro", koja je vlasnik nekoliko većih maloprodajnih lanaca u Ontariju i Kvebeku, oštro je osudila pljačku, nazivajući je kriminalnim d‌jelom.

Portparol kompanije Ženevjev Gregoar rekla je da su na povećanje cijena uticali faktori poput poremećaja u globalnom lancu snabdijevanja, nestabilnosti cijena robe, promjena međunarodnih trgovinskih uslova i maloprodajni kriminal.