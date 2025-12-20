Putin otkrio uslov za prestanak vojnih operacija

Vojna operacija u Ukrajini – 1.395. dan. Šef kijevske delegacije Rustem Umerov rekao je da ukrajinski mirovni pregovarači započinju novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da neće biti novih specijalnih vojnih operacija ukoliko zapadne zemlje budu pokazivale poštovanje prema Moskvi.

Specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev objavio je da je na putu za Majami.

"Na putu za Majami. Dok se ratni huškači bore da potkopaju američki mirovni plan za Ukrajinu, podsjetio sam se ovog videa sa mog prethodnog putovanja - svjetlost se probija kroz olujne oblake", rekao je Dmitrijev.

Američki list Politiko objavio da se očekuje da će se ruska i američka delegacija sastati u Majamiju ovog vikenda kako bi razgovarale o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Svijet Krao po Austriji: Muškarac iz BiH uhapšen nakon 180 provala

Američki sekretar Marko Rubio izjavio je da bi mogao da prisustvuje delu razgovora o Ukrajini koji će se održati u subotu u Majamiju.

Zelenski o posjeti Kupjansku: Situacija komplikovana, nećemo se predati

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.

"Rusa je sve više i više, sve je teže. Stigao sam u Kupjansk, situacija je bila zaista teška. Linija fronta je bila veoma blizu. Međutim, naše oružane snage kontrolišu Kupjansk", rekao je Zelenski, komentarišući nedavnu posjetu Kupjansku, koji je strateška meta ruske vojske.

Zelenski je, takođe, priznao da ruske trupe "vrše pritisak".

"Svakako mogu da unište jedno selo, drugo. Mogu da uđu. Učinićemo sve da spasemo živote naših vojnika, jer iznad svega moramo imati oružanu silu. To ne znači da smo spremni da se predamo", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina ima problema sa dostupnošću određenih vrsta raketa, posebno PVO, "iz različitih razloga, uključujući kašnjenja u isporuci".

Zelenski je 12. septembra posjetio Kupjanski pravac.

Zvaničnik Službe bezbjednosti Ukrajine izjavio je da su ukrajinski dronovi prvi put pogodili ruski tanker u Sredozemnom moru.

Svijet Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu

Mirovni pregovarači Ukrajine i SAD započinju novu rundu razgovora o predlozima za okončanje rata, rekao je šef kijevske delegacije Rustem Umerov.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Moskva saglasila sa mirovnim predlogom američkog predsjednika Donalda Trampa i da je sljedeći korak sada na Ukrajini i njenim zapadnim saveznicima.

Putin je naglasio da neće biti novih specijalnih vojnih operacija ukoliko zapadne zemlje budu pokazivale poštovanje prema Moskvi.

Ukrajina ima saznanja o tačnim lokacijama na teritoriji Belorusije na kojima će biti raspoređen ruski raketni sistem "orešnik" i te informacije prosleđuje svojim partnerima, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Evropska unija odlučila je da Ukrajini pruži 90 milijardi evra finansijske podrške za period 2026-2027. godine, za sada bez korišćenja ruskih zamrznutih sredstava.