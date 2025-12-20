Logo
Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu

20.12.2025

08:08

Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Ministarstvo pravde SAD otkrilo je hiljade dokumenata iz dosijea Džefrija Epštajna, prve koji su izašli na vidjelo u skladu sa novim zakonom koji je potpisao predsjednik Donald Tramp, a kojim se nalaže njihovo objavljivanje.

Predsjednik SAD Donald Tramp 20. novembra potpisao je zakon kojim se nalaže američkom Ministarstvu pravde da objavi dosijee iz istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Dokumenti o Epstinu objavljeni su na veb-stranici američkog Ministarstva pravde.

Ranije je zamjenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je da će objavljivanje obuhvatiti "nekoliko stotina hiljada" dosijea i da će još njih biti otkriveno u narednim nedjeljama.

Hapšenje, lisice

Svijet

Krao po Austriji: Muškarac iz BiH uhapšen nakon 180 provala

Zakon o transparentnosti Epstinovih dosijea zahtijevao je od američkog Ministarstva pravde SAD da objavi sve dosijee koje posjeduje do 19. decembra, sa malim izuzecima za lične podatke preživelih i druge kategorije informacija.

Demokrate su rekle da ispituju pravne opcije kako bi primorale ministarstvo da objavi kompletne dosijee.

Odbor za nadzor Kongresa SAD, koji je samostalno istraživao slučaj Epstina, već je objavio hiljade dokumenata iz Ministarstva pravde i milijarderovog nasljedstva, navodi En-Bi-Si.

