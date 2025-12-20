Logo
Large banner

Krao po Austriji: Muškarac iz BiH uhapšen nakon 180 provala

20.12.2025

08:02

Komentari:

0
Крао по Аустрији: Мушкарац из БиХ ухапшен након 180 провала
Foto: Pexels

Pripadnici austrijske policije uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine koji je tokom proteklih 13 godina počinio čak 180 provala širom Austrije.

Kako mediji prenose, tokom provala načinio je ukupnu materijalnu štetu od 780.000 evra, a vrijednost višegodišnjeg plijena je oko 200.000 evra.

Iz policije su saopštili da je prva provala ovog 50-godišnjaka zabilježena marta, 2012 godine. Više od decenije redovno su pronalaženi DNK tragovi koji su se mogli povezati sa istim, tada još nepoznatim počiniocem. Ipak, uspijevao je svaki put da pobjegne policiji.

Kriminalac je najčešće obijao firme i poslovne zgrade u Donjoj Austriji, Beču, Burgenlandu, Gornjoj Austriji i Forarlbergu. Navodno, najviše je djelovao u austrijskom okrugu Medling – čak 83 provale pripisuju se njemu. Uglavnom je na meti imao firme i poslovne objekte. Vrijednost plijena procjenjuje se na oko 200.000 evra.

Јесен

Društvo

Varljiv početak vikenda: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

Ipak, serijski provalnik je konačno uhvaćen na djelu. Ušao je u jednu firmu u Vajner Nojdorfu, gdje je konačno “pao” u ruke policije.

Na saslušanju je odbio da daje izjave. Sada se nalazi u zatvoru u Beču – Justizanstalt Vien-Josefštad.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

Austrija

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Никола пронађен мртав: Сумњива прошлост појачава мистерију смрти

Svijet

Nikola pronađen mrtav: Sumnjiva prošlost pojačava misteriju smrti

9 h

0
Кола Хитне се закуцала у "марицу", има повријеђених

Svijet

Kola Hitne se zakucala u "maricu", ima povrijeđenih

9 h

0
Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

Svijet

Beskućnik donirao 200 evra samohranim majkama: Želi da im Božić bude ljepši

10 h

0
САД увеле санкције породици и сарадницима Николаса Мадура

Svijet

SAD uvele sankcije porodici i saradnicima Nikolasa Madura

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

10

Da li je grijeh nositi tuđi krst? Odgovor duhovnika iznenadio je mnoge vjernike

08

08

Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu

08

02

Krao po Austriji: Muškarac iz BiH uhapšen nakon 180 provala

07

55

Varljiv početak vikenda: Pogledajte kakve nas temperature očekuju danas

22

53

Bruceloza kosi stada, kuga na pragu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner