Nikola pronađen mrtav: Sumnjiva prošlost pojačava misteriju smrti

U ranim popodnevnim satima juče je u svom stanu u ulici Via Maklij, u tršćanskoj četvrti San Luiđi, pronađen mrtav muškarac star 73 godine. Riječ je o Nikoli Granijeriju, bivšem trgovcu, čijim se ličnim profilom i prošlošću sada bave istrage državne policije.

Tragično otkriće u Trstu

Granijeri je živio sam u stanu na prvom spratu zgrade na broju 16.

Uzbunu je podigao jedan poznanik, koji je kontaktirao nadležne organe nakon što nije uspio da stupi u kontakt sa njim, prenosi portal Trieste Njuz.

Po dolasku hitne pomoći, zdravstveni radnici mogli su samo da konstatuju smrt, koja je nastupila prije više sati.

Na licu mjesta intervenisali su kriminalistička policija, forenzička policija, dežurni tužilac Andrea La Ganga i, nešto kasnije, glavna tužiteljka Patricija Kastaldini.

Povrede i tragovi u stanu

Muškarac je pronađen u lokvi krvi, sa povredom glave u potiljačnom dijelu.

Stan nije djelovao potpuno ispreturano: ulazna vrata nisu bila zaključana, a prema dosadašnjim saznanjima, u spavaćoj sobi i hodniku pronađeni su ormari sa otvorenim vratima, fioke u dnevnoj sobi bile su otvorene, kao i jedna kutija koja se nalazila na podu.

Tragovi krvi navodno su uočeni u više prostorija i na pojedinim predmetima u stanu.

Kontroverzna prošlost Nikole Granijerija

Na profilu žrtve sada se pojavljuju elementi povezani sa njegovom sudskom prošlošću. Kako piše list Il Piccolo, Granijeri je 2016. godine u početku bio optužen za lihvarstvo u okviru slučaja vezanog za pozajmljivanje novca osobi koja je patila od patološkog kockanja, ali je ta optužba kasnije odbačena. Postupak je bio dio procesa za iskorišćavanje nesposobne osobe, koji je okončan oslobađajućom presudom.

Takođe, prema pisanju Il Pikola i sudskim izvorima, muškarac se tokom vremena suočavao i sa drugim postupcima, među kojima su jedan za prikrivanje kradenih stvari, uz zapljenu dragocjenosti, i jedan za neovlašćeno obavljanje djelatnosti kreditnog posredovanja. Nijedan od tih postupaka nije se završio pravosnažnom presudom.

U posljednje vrijeme, prema informacijama koje su procurile, Granijeri se bavio kupovinom i prodajom nakita, što je sada predmet provjere i istražitelja koji pokušavaju da rekonstruišu njegove odnose, aktivnosti i kretanja u satima i danima koji su prethodili smrti.

Tokom provjera, dvojica mladića u ranim dvadesetim godinama dovedena su u policijsku upravu radi utvrđivanja činjenica.

Nije razjašnjeno da li su saslušani u svojstvu svjedoka ili iz drugih razloga.

Istraga se nastavlja kako bi se razjasnili uzroci smrti i utvrdilo da li je riječ o prirodnoj smrti ili o nasilnom činu.

Za sada, kako navode istražni izvori, nijedna mogućnost nije isključena