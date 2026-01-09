Vikend horoskop: Ove stvari donose veliko olakšanje

Otkrijte šta vam zvijezde predviđaju za subotu i nedjelju, 10. i 11. januara.

Ovan

U subotu biste mogli biti neodlučni u vezi sa svojom željom za akcijom i potrebom za mirom. Nedjelja donosi bistriju glavu i osjećaj da ste se vratili na pravi put. U ljubavi pomaže smiren razgovor bez svađa. Zdravlje je stabilno, ali pazite na napetost mišića.

Bik

Vikend vam donosi osjećaj stabilnosti i zadovoljstva sitnicama. Subota je idealna za opuštanje kod kuće ili u poznatom okruženju, dok nedjelja donosi prijatno iznenađenje. U ljubavi se osjećaj sigurnosti jača. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte prejedanje.

Blizanci

Subota je komunikativna i dinamična, sa puno kratkih razgovora koji podižu raspoloženje. Nedjelja donosi potrebu za povlačenjem i tišinom. U ljubavi se traži jasnoća, ali bez dramatizacije. Mentalni odmor biće ključan za dobro zdravlje.

Rak

Vikend naglašava potrebu za emocionalnom ravnotežom. Subota donosi toplinu doma i bliskost, dok nedjelja budi blagu osjetljivost, ali i zahvalnost. U ljubavi se veza jača kroz male gestove. Zdravlje je osjetljivo na stres - izaberite mir.

Lav

Subota donosi želju za druženjem, ali u opuštenijem tonu nego obično. Nedjelja je idealna za odmor i punjenje baterija. U ljubavi je važno slušati, a ne biti šef. Zdravlje je stabilno uz dovoljno sna.

Djevica

Vikend počinje aktivnije, posebno u subotu kada želite nešto da završite. Nedjelja vas traži da usporite i odustanete od perfekcionizma. U ljubavi se prisustvo više cijeni od ijreči. Zdravlje se poboljšava kada sebi dozvolite pauzu.

Vaga

Subota donosi prijatno društvo i osjećaj lakoće, dok nedelja poziva na tišinu i lični prostor. U ljubavi se stvara nežnija atmosfera. Samci mogu osjetiti zanimljivu vezu bez velikih očekivanja. Zdravlje zahtijeva ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Škorpija

Vikend donosi potrebu za dubljim razumevanjem sopstvenih osjećanja. Subota može otvoriti temu koju ste dugo izbjegavali, dok nedjelja donosi olakšanje. Povjerenje se gradi ljubavlju. Zdravlju koristi povlačenje od spoljašnje buke.

Strijelac

Subota je svetla i spontana, sa mogućnošću kratkog putovanja ili promene rutine. Nedjelja donosi potrebu da se fokusirate na sebe. U ljubavi prevladavaju iskrenost i smijeh. Zdravlje je stabilno, sa umjerenošću u svemu.

Jarac

Vikend vam donosi osjećaj kontrole nad svojim vremenom. Subota je praktična, ali ne previše zahtevna, dok nedjelja poziva na potpuni odmor. U ljubavi pomažu mali, ali iskreni gestovi. Zdravlje zahtijeva opuštanje i istezanje.

Vodolija

Subota donosi neočekivane razgovore koji mijenjaju vašu perspektivu. Nedjelja je mirnija i pogodna za razmišljanje bez ometanja. Ljubav zahtijeva slobodu, ali i iskrenost. Mentalni odmor pozitivno utiče na zdravlje.

Riba

Vikend je obojen nežnim, mirnim ritmom koji vam odgovara. Subota je idealna za kreativne ili opuštajuće aktivnosti, dok nedjelja donosi emotivnu bliskost. U ljubavi se odnosi produbljuju bez pritiska. Zdravlje se poboljšava snom i tišinom.

