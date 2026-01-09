Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u BiH

09.01.2026
21:54
Komentari:2
Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez oglasio se povodom obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, koji je danas obilježen kao i prethodnih godina.
- Iz godine u godinu obilježavanje 9. januara, takozvanog 'dana RS-a', postaje sve provokativnije i očigledno je da je otišlo predaleko. Uprkos jasnim odlukama Ustavnog suda BiH, ovo neustavno obilježavanje koristi se za otvoreno negiranje pravnog poretka države - poručio je Helez.
Helez je pozvao Tužilaštvo BiH da reaguje uz tvrdnju da je Republika Srpska "nastala na genocidu nad muslimanima".
- Iz svih ovih razloga smatram da je došlo vrijeme da se započne ozbiljna, argumentovana naučna, stručna, politička i društvena rasprava o ukidanju entiteta u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je dovoljno velika i dovoljno bogata za sve nas i uvjeren sam da bi bez entitetskih podjela bila pravednija, uspješnija i stabilnija država - poručio je Helez.
