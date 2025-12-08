Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

Ministar odbrane Zukan Helez nazvao je Željanu Zovko i Maksa Primorca "ustaškim kopiladima", a za Zovko je dodatno rekao da je "poluretardirana".

BiH Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

Zovko je napomenula kako Helez ima visoku funkciju u SDP-u BiH, ali da se stranački predsjednik Nermin Nikšić nije ogradio od istupa svoga potpredsjednika. "Ovo je nezapamćen incident u kojem ministar odbrane na necivilizovan način vrijeđa sve Hrvate, a ne samo mene".

Region U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

"Iza necivilizovanog rječnika, dijaloga i prijetnji koje se upućuju, ne samo od gospodina Heleza, iza njega stoji i čitavo političko Sarajevo jer nismo vid‌jeli nikakve osude nijednog bošnjačkog političara. Time se šalje poruka kako se Hrvati ne smiju oglasiti", navela je.