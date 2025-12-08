Logo
Large banner

Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

Izvor:

ATV

08.12.2025

17:56

Komentari:

0
Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

Hrvatska evropralamentarka Željana Zovko komentarisala je uvrede Zukana Heleza, SPD-ovog ministra u Savjetu ministara.

Ministar odbrane Zukan Helez nazvao je Željanu Zovko i Maksa Primorca "ustaškim kopiladima", a za Zovko je dodatno rekao da je "poluretardirana".

pranjic

BiH

Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

Zovko je napomenula kako Helez ima visoku funkciju u SDP-u BiH, ali da se stranački predsjednik Nermin Nikšić nije ogradio od istupa svoga potpredsjednika. "Ovo je nezapamćen incident u kojem ministar odbrane na necivilizovan način vrijeđa sve Hrvate, a ne samo mene".

zukan helez

Region

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

"Iza necivilizovanog rječnika, dijaloga i prijetnji koje se upućuju, ne samo od gospodina Heleza, iza njega stoji i čitavo političko Sarajevo jer nismo vid‌jeli nikakve osude nijednog bošnjačkog političara. Time se šalje poruka kako se Hrvati ne smiju oglasiti", navela je.

зукан хелез zukan helez

BiH

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Podijeli:

Tagovi:

Željana Zovko

Zukan Helez

uvrede

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Region

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

3 d

4
Опет закукали федерални медији: ''Зовко унијела Додиков наратив у ЕУ парламент - Шмит неизабран''

BiH

Opet zakukali federalni mediji: ''Zovko unijela Dodikov narativ u EU parlament - Šmit neizabran''

6 mj

0
Зовко оптужила Конаковића за напад на уставни поредак: Прозвала и Шмита

BiH

Zovko optužila Konakovića za napad na ustavni poredak: Prozvala i Šmita

6 mj

0
Зовко: Сарајево искористило лобистички утицај како би хрватско питање у БиХ остало у сјени

BiH

Zovko: Sarajevo iskoristilo lobistički uticaj kako bi hrvatsko pitanje u BiH ostalo u sjeni

8 mj

0

Više iz rubrike

Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

BiH

Preko 4 miliona putnika prešlo stari GP Gradiška - novi na čekanju zbog Zijada Krnjića

30 min

1
Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

BiH

Zijad Krnjić glasao protiv: Ništa od otvaranja novog GP kod Gradiške 11. decembra

1 h

4
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

BiH

Amidžić: Molio sam Krnjića da navede razlog glasanja protiv, kaže da granični prelaz nije prioritet

1 h

7
ЦИК наредила поновно контролно бројање са 51 редовног бирачког мјеста

BiH

CIK naredila ponovno kontrolno brojanje sa 51 redovnog biračkog mjesta

2 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Dječak iz Doboja osvojio 1. mjesto na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

17

57

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

17

56

Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

17

48

Završen sastanak evropskih lidera i Zelenskog: I London "pogođen" ratom

17

36

Orban i Erdogan dogovorili nastavak dotoka ruskog gasa u Mađarsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner