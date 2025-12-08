CIK naredila ponovno kontrolno brojanje sa 51 redovnog biračkog mjesta

Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj sa 51 redovnog biračkog mjesta u Zvorniku, Doboju, Laktašima, Loparama i Ugljeviku.

Odluka o ponovnom kontrolnom brojanju glasačkih listića donesena je na osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata i primljenih prigovora, saopšteno je iz CIK-a.

Ponovno brojanje naloženo je za 34 biračka mjesta u Zvorniku, osam u Doboju, sedam u Laktašima i po jedno u Loparama i Ugljeviku.

"Istom naredbom Glavnom centru za brojanje je naloženo i otvaranje verifikacione vreće 004M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata", navodi se u saopštenju.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po ovoj naredbi početi sutra u 10.00 časova, a mogu im prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.