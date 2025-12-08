Logo
CIK naredila ponovno kontrolno brojanje sa 51 redovnog biračkog mjesta

Izvor:

SRNA

08.12.2025

15:23

Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj sa 51 redovnog biračkog mjesta u Zvorniku, Doboju, Laktašima, Loparama i Ugljeviku.

Odluka o ponovnom kontrolnom brojanju glasačkih listića donesena je na osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata i primljenih prigovora, saopšteno je iz CIK-a.

илу-избори-24112025

Republika Srpska

Minimalna odstupanja na ponovljenom brojanju: Neuspjeli pokušaji opozicije

Ponovno brojanje naloženo je za 34 biračka mjesta u Zvorniku, osam u Doboju, sedam u Laktašima i po jedno u Loparama i Ugljeviku.

"Istom naredbom Glavnom centru za brojanje je naloženo i otvaranje verifikacione vreće 004M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata", navodi se u saopštenju.

Каран и Блануша

Republika Srpska

Najnoviji rezultati: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po ovoj naredbi početi sutra u 10.00 časova, a mogu im prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.

Tagovi:

CIK BiH

brojanje glasova

