Nova naredba CIK-a: Ponovno kontrolno brojanje na 23 mjesta u Doboju

Izvor:

ATV

03.12.2025

15:34

CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici po službenoj dužnosti donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića na 23 redovna biračka mjesta u Doboju i utvrdi rezultate izbora, da utvrdi broj nevažećih i neiskorištenih glasačkih listića i da utvrdi broj potpisa u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

Naredba obuhvata sljedeća biračka mjesta:

038B002, 038005, 038B006, 038B007B, 038B012, 038B014A, 038B015, 038B016A, 038B023A, 038B023B, 038B027, 038B032, 038B033, 038B034, 038B040B, 038B043C, 038B054, 038B057A, 038B057B, 038B058, 038B059A, 038B083B i 038B086.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenoj naredbi početi sutra u 13:00 časova i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.

stanivukovic 2

Banja Luka

Tužilaštvo neće saslušati Draška Stanivukovića?

Centralna izborna komisija BiH danas je donijela i zaključak kojim se pokreće postupak zbog osnovane sumnje da su povrijeđena pravila izbornog procesa i izbornih prava na pojedinim biračkim mjestima u osnovnim izbornim jedinicama Doboj, Laktaši, Zvornik, Bileća, Gacko, Bratunac, Kalinovik, Berkovići, Srbac, Lopare. Istočna Ilidža, Han Pjesak, Ugljevik, Ribnik, Vlasenica, Modriča, Banja Luka, Jezero i Istočno Novo Sarajevo, na dan 23.11.2025. godine, dan održavanja Prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

