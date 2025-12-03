Kojić: Uprkos prijetnjama, nastaviću sa iznošenjem istine o srpskom stradanju

Izvor:
SRNA
03.12.2025
14:56
Komentari:9
Predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić izjavio je da je ponovo dobio uvredljive poruke i prijetnje, ali da ga to neće uplašiti da i dalje govori isitnu o stradanju Srba u proteklom ratu.
Kojić kaže da je neshvatljivo da u spornim porukama upućenim putem društvenih mreža njega nazivaju "genocidašem" iako je u ratu ostao bez oca i na početku ratnih sukoba imao samo pet godina, te da je i ovaj slučaj prijavio policiji.
"Nastavak pritisaka na sve one koji pričaju o srpskom stradanju mantra je iz Federacije BiH sa željom da se zapuše usta svima koji se drznu i kažu istinu",rekao je Kojić Srni.
On je ocijenio poraznim to što danas u BiH svako može da vrijeđa, prijeti i prođe nekažnjeno baš kao što su nekažnjeni svi oni koji su činili zločine nad Srbima.
"Za to vrijeme Sud i Tužilaštvo BiH vrlo ažurno rade na optuživanju i osuđivanju Srba po kojekakvim nametnutim zakonima, dok muslimanima mahom sudi po zakonima kojima su predviđene manje zatvorske kazne", napomenuo je Kojić.
Poručio je da ga, bez obzira na sve prijetnje i uvrede, neće niko uplašiti niti mu začepiti usta jer je sveta obaveza svakog Srbina da priča o stradanju svog naroda.
Kojić je naglasio da svaki zločin ima ime i prezime i niko ne treba da se libi da kaže istinu.
"Ovakve i slične poruke su skoro svakodnevne i bezbjednost moje porodice i mene je ugrožena, te zbog toga tražim od institucija Republike Srpske zaštitu svih ljudi koji proživljavaju ovakve stvari", rekao je Kojić.
On je upitao da li u zemlji, u čije je temelje njegov otac ugradio život, članovi porodica poginulih treba da strahuju za svoju bezbjednost ili da razmišljaju kada će im na vrata zakucati SIPA sa optužnicom zbog pričanja o stradanju svojih najmilijih.
Kojiću je sa Fesjbuk profila otovrenog na ime izvjesnog Izedina Brace Salihodžića poslata poruka u kojoj, između ostalog, piše "Genocidašu. Daj sliku ili video gdje vam glave kidaju...".
