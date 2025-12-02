Minić: Obećano - realizovano: Hotel "Ljubinje" prešao u vlasništvo opštine

Izvor:
Hotel "Ljubinje" danas je zvanično prešao u opštinsko vlasništvo, bez naknade, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
- Ovaj potez je direktan odgovor na zahtjev lokalne zajednice tokom posjete i sjednice Vlade u Hercegovini. Obećano - realizovano, a nakon renoviranja, hotel će pružiti smještajne kapacitete i imati ključnu ulogu u razvoju turizma u Ljubinju - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić i načelnik Ljubinja Stevo Drapić danas su u Banjaluci potpisali ugovor o prenosu vlasništva nad nekadašnjim hotelom "Ljubinje" na ovu opštinu, bez naknade.
