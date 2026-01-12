Logo
Osvojila Zlatni globus i opsovala! Izvinjavala se majci

Izvor:

Indeks

12.01.2026

09:55

Komentari:

0
Глумица Ерин Доерти
Foto: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Zvijezda serije „Adolescencija“ Erin Doerti nije mogla poželjeti bolji početak godine. Osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu u televizijskoj seriji na sinoćnjoj 83. dodjeli Zlatnih globusa, a njen govor povodom prihvatanja nagrade brzo je postao viralan nakon što se zaklela uprkos obećanju datom majci, a CBS nije cenzurisao psovku koja je emitovana.

Psovanje u direktnom prenosu

Glumica, koja je osvojila nagradu za ulogu dječjeg psihologa Brajoni Ariston u Netfliksovom hitu, započela je svoj govor otkrivajući da je „obećala mojoj mami“ da neće reći riječ „jebi me“. Iako je bio njene izjave bio utišan, sama psovka je ostala u prenosu uživo. Doerti je završila izvinjavajući se majci, zahvaljujući kolegama i posvećujući nagradu posebnoj grupi ljudi.

"Druga grupa kojoj bih ovo želela da posvetim su terapeuti“, rekla je Doerti publici u hotelu Beverli Hilton. „Mislim da život može biti težak. Mentalno zdravlje je sve. Zato hvala terapeutima i bila mi je čast da igram jednog. Hvala vam puno.“

Uspješno veče za tim Adolescencije

Ovo je Doertina prva nominacija i pobeda u ovoj kategoriji. Nakon što je osvojila Emi prošlog septembra, rekla je za „The Hollywood Reporter“ da je ideja o pobedi na dodjeli nagrada „Globus“ bila „ostvarenje sna“. Njena pobeda na dodeli nagrada „Globus“ uslijedila je i nakon pobede na dodeli nagrada „Critics' Choice Awards“ prošlog vikenda.

Veče je bilo ogroman uspjeh za cijelu glumačku ekipu serije „Adolescencija“. Pored Doertija, Zlatni globus za najboljeg glumca u mini seriji osvojio je i Stiven Grejam (52), dok je šesnaestogodišnji Oven Kuper nagrađen za najboljeg sporednog glumca na televiziji.

(indeks)

Komentari (0)
