Ljudi koji peru sudove dok kuvaju imaju ovih 8 psiholoških osobina

Nekada sam bila ona osoba koja završi kuvanje, okrene se ka sudoperi i ugleda planinu sudova koja kao da me posprdno gleda iz kuhinje. Moj dečko se često šalio da čak i tost uspevam da pretvorim u projekat sa tri šerpe.

A onda sam primjetila nešto zanimljivo kod prijateljice koja je često organizovala večere - njena kuhinja je tokom cijelog kuvanja ostajala besprekorno čista, a ona potpuno opuštena, iako je pripremala više jela istovremeno.

Ta slika me je odvela pravo u svet psiholoških istraživanja o vezi između navika u kuhinji i osobina ličnosti. Ono što sam otkrila promijenilo je ne samo način na koji kuvam, već i način na koji razumem sebe i druge.

1. Imaju snažniju izvršnu funkciju mozga

Ljudi koji čiste dok kuvaju posjeduju razvijeniju tzv. izvršnu funkciju - skup mentalnih sposobnosti koji uključuje radnu memoriju, fleksibilno razmišljanje i samokontrolu.

Prema istraživanjima Nacionalnog instituta za zdravlje, ova funkcija nam omogućava da istovremeno obavljamo više zadataka bez osjećaja preopterećenosti. Kada odmah operete dasku za sječenje nakon povrća, aktivirate isti dio mozga koji vam pomaže da ostanete fokusirani tokom složenih poslovnih projekata.

Takvi ljudi često uspješno upravljaju finansijama, održavaju ravnotežu između posla i privatnog života i mirno rješavaju nepredviđene situacije.

2. Imaju niži nivo stresa i anksioznosti

Postoji naučno objašnjenje zašto se ljudi koji čiste u hodu osjećaju smirenije. Svaki prljav sud mozak registruje kao nezavršen zadatak. Vizuelni nered povećava nivo kortizola - hormona stresa.

Kada odmah operete varjaču ili činiju, vi doslovno sprečavate nagomilavanje stresa u svom organizmu. I sama sam primjetila razliku kada sam kuvanje počela da doživljavam kao oblik svesne prisutnosti, a ne trku sa vremenom.

3. Pokazuju viši nivo savjesnosti

Savesnost, jedna od pet ključnih osobina ličnosti, snažno je izražena kod ljudi koji održavaju red tokom kuvanja. Oni su uglavnom:

pouzdaniji

odgovorniji

dosljedniji u ostvarivanju ciljeva

Svijet Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

skloniji preventivnoj brizi o zdravlju

Ova osobina se ne zadržava u kuhinji - ona se vidi i u načinu na koji planiraju obaveze, održavaju automobile, odlaze na kontrole i odgovaraju na poruke.

4. Imaju bolju kontrolu impulsa

Lakše je ostaviti sudove „za kasnije“. Ali ljudi koji čiste dok kuvaju biraju težu, ali ispravniju opciju.

Istraživanja Američke psihološke asocijacije pokazuju da ovakva svakodnevna samokontrola jača ukupnu snagu volje. Svaki put kada ne odložite tiganj „samo još malo“, trenirate svoj karakter.

Isti princip važi i za štednju, vježbanje, zdrave izbore i suočavanje sa neprijatnim razgovorima.

5. Imaju razvijeniju prostornu inteligenciju

Kuvanje uz istovremeno čišćenje zahtijeva napredno prostorno razmišljanje. Potrebno je mentalno mapirati kuhinju, predvidjeti naredne korake i optimalno koristiti prostor.

Ljudi sa ovom sposobnošću često se ističu u pakovanju, organizaciji prostora, pa čak i u paralelnom parkiranju. Oni vide rješenja tamo gdje drugi vide prepreke.

6. Bolje regulišu emocije

Kada sos počne da kipi dok perete nož, morate mirno da odlučite šta je prioritet. Ta emocionalna stabilnost se prenosi i na posao, odnose i životne krize.

Ovi ljudi rijetko „pucaju“, jer su navikli da ostanu pribrani tokom malih svakodnevnih izazova.

7. Imaju viši nivo svesne prisutnosti

Kuvanje uz čišćenje zahtijeva potpunu pažnju. Ne možete razmišljati o sutrašnjem sastanku dok pratite vrijeme kuvanja i održavate red.

Kuhinja postaje prostor aktivne meditacije – sjeckanje, mešanje i pranje sudova postaju sidra sadašnjeg trenutka. Takvi ljudi često osjećaju veću povezanost sa hranom i samim procesom pripreme.

8. Razmišljaju dugoročno

Najvažnije - oni biraju dugoročnu korist umjesto kratkoročne udobnosti. Razumiju da 30 sekundi pranja sada štedi 30 minuta haosa kasnije.

Društvo Danas obilježavamo Svetu mučenicu Anisiju: Vjernicama daruje sreću i ljubav

Ovaj obrazac razmišljanja prenosi se na finansije, karijeru i odnose. Oni ulažu male, ali dosledne korake koji vremenom donose velike rezultate.

Kada sam u tridesetim godinama počela da uvodim minimalizam u svoj život, shvatila sam koliko mi je mentalnog prostora oduzimao nered. Danas u mom stanu svaki predmet ima svoje mjesto i svrhu.

Kuvanje jednostavnih, biljnih obroka u čistom prostoru postalo je dio mog svakodnevnog rituala smirenosti. Kuhinja je mirna, a sa njom i ja.

Razumijevanje ovih osobina ne služi da bismo osuđivali sebe ako još uvijek ostavljamo sudove za kasnije. Već da shvatimo koliko male navike mogu otkriti velike istine o našem karakteru i koliko lako možemo početi da gradimo mirniji, organizovaniji i svesniji život, počevši upravo od kuhinje.

(ona.rs)