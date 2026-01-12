Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

Nakon što je Bijela kuća uputila prijetnje Kubi te poručila kako bi vrlo lako moglo doći do napada kao što se dogodio u Venecueli, oglasio se i predsjednik ove zemlje Migel Dijaz Kanel.

On je na društvenoj mreži X direktno odgovorio američkom predsjedniku Donaldu Trampu te je rekao kako SAD nema moralno pravo da upire prstom na Kubu.

"Oni koji sve pretvaraju u biznis, čak i ljudske živote, nemaju moralni autoritet da upiru prstom u Kubu ni u čemu, apsolutno ni u čemu. Oni koji danas histerično iscrpljuju svoj bijes protiv naše nacije, to čine toliko bijesni zbog suverene odluke ovog naroda da izabere svoj politički model", naveo je predsjednik Kube.

Rekao je i to kako je trenutna situacija na Kubi direktna posljedica američke politike.

"Oni koji krive revoluciju za teške ekonomske teškoće koje trpimo trebali bi se stidjeti što šute. Jer znaju i priznaju da su te teškoće rezultat drakonskih mjera ekstremnog gušenja koje su nam SAD nametale šest decenija i koje sada prijete da nadmaše", ističe Kanel.

Na kraju, predsjednik Kube rekao je da su spremni na sve scenarije.

"Kuba je slobodna, nezavisna i suverena nacija. Niko nam ne diktira šta da radimo. Kuba ne napada. Sjedinjene Američke Države je napadaju već 66 godina. Kuba ne prijeti, ona se priprema, spremna je da brani domovinu do posljednje kapi krvi", zaključio je prvi čovjek Kube.