Logo
Large banner

Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

12.01.2026

07:18

Komentari:

0
Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Nakon što je Bijela kuća uputila prijetnje Kubi te poručila kako bi vrlo lako moglo doći do napada kao što se dogodio u Venecueli, oglasio se i predsjednik ove zemlje Migel Dijaz Kanel.

On je na društvenoj mreži X direktno odgovorio američkom predsjedniku Donaldu Trampu te je rekao kako SAD nema moralno pravo da upire prstom na Kubu.

"Oni koji sve pretvaraju u biznis, čak i ljudske živote, nemaju moralni autoritet da upiru prstom u Kubu ni u čemu, apsolutno ni u čemu. Oni koji danas histerično iscrpljuju svoj bijes protiv naše nacije, to čine toliko bijesni zbog suverene odluke ovog naroda da izabere svoj politički model", naveo je predsjednik Kube.

Rekao je i to kako je trenutna situacija na Kubi direktna posljedica američke politike.

"Oni koji krive revoluciju za teške ekonomske teškoće koje trpimo trebali bi se stidjeti što šute. Jer znaju i priznaju da su te teškoće rezultat drakonskih mjera ekstremnog gušenja koje su nam SAD nametale šest decenija i koje sada prijete da nadmaše", ističe Kanel.

Na kraju, predsjednik Kube rekao je da su spremni na sve scenarije.

"Kuba je slobodna, nezavisna i suverena nacija. Niko nam ne diktira šta da radimo. Kuba ne napada. Sjedinjene Američke Države je napadaju već 66 godina. Kuba ne prijeti, ona se priprema, spremna je da brani domovinu do posljednje kapi krvi", zaključio je prvi čovjek Kube.

Podijeli:

Tagovi:

Kuba

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Svijet

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

11 h

0
Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

Svijet

Stiglo upozorenje: Pregovarajte dok nije prekasno

16 h

0
Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

Svijet

Evropa se igra lažima ili vatrom! Planiraju vojni odgovor Trampu

13 h

0
Трамп разматра удар на Иран

Svijet

Tramp razmatra udar na Iran

12 h

0

Više iz rubrike

Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Svijet

Brazil više neće vršiti diplomatske aktivnosti i poslove za Argentinu

2 h

0
Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

Svijet

Američko ministarstvo objavilo novi snimak ubistva žene: Tvrde kako dokazuje da je kršila zakon

2 h

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Svijet

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

11 h

0
Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

Svijet

Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje djece

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner