Brazil više neće vršiti diplomatske aktivnosti i poslove za Argentinu

SRNA

12.01.2026

07:08

0
Brazil više neće vršiti diplomatske aktivnosti i poslove za Argentinu u prijestonici Venecuele - Karakasu, piše "Blumberg" pozivajući se na dobro obavještene izvore.

Do ove promjene dolazi usljed pogoršanih odnosa između Brazila i Argentine.

Kako se navodi, zastupanje diplomatskih interesa Buenos Airesa mogla bi da preuzme Italija.

Brazil je preuzeo administraciju nad argentinskom Ambasadom u Karakasu u avgustu 2024. godine, nakon što su vlasti Venecuele protjerale argentinske diplomate iz zemlje.

"Brazilski zvaničnici već su saopštili svoju odluku vlastima Argentine i Venecuele", rekao je jedan od izvora.

Ova inicijativa je uslijedila nakon što su argentinski predsjednik Havijer Milej i njegove pristalice na društvenim mrežama napale Brazil i kritikovale predsjednika Luisa Injasija Lulu da Silvu zbog njegovih veza sa venecuelanskim predsjednikom Nikolasom Madurom, opisavši obojicu zvaničnika kao "diktatore".

Brazil

Argentina

Venecuela

