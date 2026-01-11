Logo
Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

Izvor:

Kurir

11.01.2026

22:04

Komentari:

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Grupa evropskih zemalja, predvođena Njemačkom i Velikom Britanijom, priprema koordinisani vojni odgovor na Arktiku kako bi se suprotstavila pokušajima američkog predsjednika Donalda Trampa da pripoji Grenland, prenijela je agencija Blumberg.

Prema izvorima bliskim tom pitanju, Berlin se sprema da predloži NATO stvaranje misije pod nazivom "Arktički stražar".

Ta operacija, po uzoru na nadzor kritične infrastrukture u Baltičkom moru, ima za cilj da obezbijedi region od ruskog i kineskog rivalstva, dok istovremeno pokazuje Vašingtonu da Evropljani obezbjeđuju stabilnost dalekog sjevera.

Na pitanje britanske televizijske mreže BBC, britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander opisala je te razgovore kao "rutinske", negirajući da predstavljaju hitan odgovor na izjave američkog predsjednika.

polom

Srbija

Muškarac se sankao, pa slomio kost: Hitna ga nosila na džaku sa slamom

Dok London dijeli procjenu Bijele kuće o porastu rizika na Arktiku, ministarka je naglasila multilateralni okvir.

"Ključno je da učinimo sve što je moguće sa našim saveznicima u NATO kako bismo osigurali efikasno odvraćanje od (ruskog predsjednika) Vladimira Putina u ovom regionu svijeta", rekla je britanska ministarka.

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful, koji će se naredne sedmice sastati sa američkim kolegom Markom Rubijom rekao je da bezbjednost na Arktiku postaje ključna.

nato hag

Svijet

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

"Želimo da razgovaramo unutar Alijanse o tome kako možemo zajedno da preuzmemo ovu odgovornost", dodao je njemački ministar.

Nešto ranije, britanski Telegraf je pisao o planu Britanije, Njemačke i Francuske, koje bi u ranoj fazi i mogle da uključe raspoređivanje vojnika, ratnih brodova i aviona, ili kombinaciju vremenski ograničenih vježbi.

(Kurir)

