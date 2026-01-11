Logo
Sada se i Njemačka se sjetila "međunarodnog prava", pa kritikuju SAD

Izvor:

Agencije

11.01.2026

13:20

Komentari:

0
Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД
Foto: Pixabay

Principi međunarodnog prava važe za sve, uključujući i za Sjedinjene Američke Države, izjavio je danas njemački ministar finansija Lars Klingbajl, povodom prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa da će anektirati Grenland.

"Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odluče o budućnost Grenlanda. Teritorijalni suverenitet i integritet moraju se poštovati", rekao je Klingbajl prije odlaska u Vašington na sastanak ministara finansija iz Grupe sedam razvijenih ekonomija, prenosi Rojters.

Tramp je ranije izjavio da Sjedinjene Američke Države imaju namjeru da preuzmu Grenland, koji je autonomna danska teritorija, iz razloga bezbjednosti, da bi smanjile uticaj Rusije i Kine na Arktiku, što su Danska i Grenland odbili.

Klingbajl je rekao da će se sastanak G7 u ponedjeljak fokusirati na pristup kritičnim mineralima, dok zapadne zemlje nastoje da smanje svoju zavisnost od Kine s obzirom na poteze Pekinga s ciljem da uvede stroge kontrole izvoza rijetkih minerala.

"Povećamo bezbjednost na Arktiku zajedno, kao saveznici u NATO-u, ne u suprotstavljanju jedni drugima", rekao je Klingbajl.

Dodao je da Njemačka ima snažan interes za proširenje međunarodne saradnje u oblasti rijetkih minerala, kako bi se ojačala sigurnost snabdijevanja, smanjila zavisnost i kako bi se obezbedili pouzdani ekonomski okvirni uslovi.

"Zato je važno da se konsultujemo sa našim međunarodnim partnerima i, gdje god je to moguće, da djelujemo zajedno", kazao je Klingbajl.

Kina dominira lancem snabdijevanja kritičnim mineralima i rafiniše između 47 i 87 odsto bakra, litijuma, kobalta, grafita i retkih zemnih elemenata, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.

