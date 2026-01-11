Logo
Francuski ministar opleo po SAD: Evropljani imaju moćna sredstva za odbranu svojih interesa

Izvor:

SRNA

11.01.2026

09:02

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Francuski ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro pozvao je Sjedinjene Države da prestanu da ucjenjuju Dansku kako bi stekle direktnu kontrolu nad Grenlandom, koji je autonomna danska teritorija.

Baro je rekao da ne vjeruje u američku vojnu intervenciju radi zauzimanja Grenlanda, koju je kao mogućnost najavio predsjednik SAD Donald Tramp, navodeći da to ništa ne može da opravda, prenosi BFM.

"Grenland je evropska teritorija, stavljena pod zaštitu NATO-a. Evropljani imaju veoma moćna sredstva za odbranu svojih interesa. Ova ucjena mora da prestane", naveo je Baro.

Tramp je ranije izjavio da Sjedinjene Države žele da pripoje tu teritoriju zato što Rusija ili Kina namjeravaju da "okupiraju Grenland", što će i učiniti ako SAD ne urade to prethodno, na lakši ili na teži način.

Lideri pet grenlandskih stranaka zastupljenih u lokalnom parlamentu poručili su u zajedničkoj izjavi da o budućnosti Grenlanda mora da odluči grenlandski narod.

Grenland je bio danska kolonija do 1953. godine, a autonomiju je stekao 26 godina kasnije.

Od 1951. godine postoji sporazum o odbrani između SAD i Danske i Grenlanda koji praktično daje odriješene ruke američkim oružanim snagama na teritoriji Grenlanda, ukoliko o tome unaprijed obavijeste lokalne vlasti.

