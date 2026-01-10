Logo
Grenlanđani: Grenland pripada nama, ne SAD ni Danskoj

10.01.2026

14:09

Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

Lideri pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije dio ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtijevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.

Lideri pet partija poručili su da odluke o budućnosti Grenlanda treba da donose Grenlanđani, odnosno Inuiti, uz poštovanje međunarodnog prava i zakona o samoupravi, prenosi javni servis Grenlanda KNR.

"Ni jedna druga država nema pravo da odlučuje umjesto nas", navodi se u saopštenju.

U zajedničkom saopštenju istaknuto je lideri partija poručuju da kao čelnici stranaka u Grenlandu ne prihvataju miješanje SAD u unutrašnje odluke zemlje.

Ovo zajedničko stajalište ističe autonomiju Grenlanda i pravo njegovih građana da sami oblikuju svoju političku budućnost.

Lideri partija naglašavaju da njihov cilj ostaje zaštita bezbjednosti stanovnika i osiguranje da Grenland bude u rukama građana Grenlanda.

Zajednička deklaracija pet partija objavljena je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp intenzivirao navode o preuzimanju Grenlanda.

U prošloned‌jeljnom intevjuu za Njujork tajms, Tramp je rekao da je američko vlasništvo nad Grenlandom neophodno zbog uticaja Kine i Rusije, odbijajući da isključi upotrebu vojne sile prilikom preuzimanja.

Rekao je da SAD treba da posjeduju teritoriju kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da je okupiraju, dodajući da postojeći vojni sporazumi nisu dovoljni i da je potpuno vlasništvo neophodno da bi se garantovala odbrana ostrva.

Grenland

