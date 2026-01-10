Moć meke sile: Kako Holivud Amerikancima nameće negativnu sliku o Rusiji

Izvor:
Sputnik Srbija
10.01.2026
11:56
Komentari:0
Holivud građanima SAD nameće negativne predstave o Rusiji, izjavila je u intervjuu za RIA Novosti komentatorka RT-a i bivša pomoćnica Džoa Bajdena Tara Rid.
„Američka vlada ima ogroman uticaj na Holivud i oni zaista usmjeravaju Amerikance da ne vole Rusiju. Nameću stereotipe kao da je ovdje i dalje Sovjetski Savez, komunizam, devedesete. Prikazuju Ruse kao agresivne i negativne“, rekla je Rid.
Ona je naglasila da su, po njenom mišljenju, Rusi u stvarnosti „topli, srdačni ljudi“.
„Očigledno je da je Rusija danas kapitalistička zemlja, ima mnogo inovacija, istraživanja, kreativnosti, mnogo kreativnih ljudi. Postoje dostignuća u umjetnosti, sportu, kosmosu, tehnologijama“, dodala je Rid.
Svijet
3.000 radnika ostaje bez posla? Njemački lanac supermarketa ulazi u stečaj
Inače, predsjednik Rusije Vladimir Putin je 22. septembra 2025. godine potpisao ukaz o dodjeli ruskog državljanstva Rid, koja je radila kao Bajdenova pomoćnica u Senatu.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h1
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu