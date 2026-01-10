Francuzi se pripremaju za potencijalne prijevremene izbore

Premijer Francuske Sebastijen Lekornu naredio je ministru unutrašnjih poslova Loranu Nunjezu da izvrši pripreme za potencijalne prijevremene izbore u martu u slučaju da se izglasa nepovjerenje Vladi zbog planiranog potpisivanja trgovinskog sporazuma EU i Merkusora, javila je televizija BFMTV.

Neimenovani izvor iz Vlade rekao je za BFMTV da su prijevremeni izbori okvirno planirani za 15. i 22. mart, kada se održavaju i opštinski izbori.

Vlada će biti raspuštena u slučaju da joj se izglasa nepovjerenje u parlamentu.

Članice EU juče su odobrile kontroverzni sporazum sa južnoameričkim trgovinskim blokom Merkosur. Protiv su bile Francuska, Poljska, Mađarska, Austrija i Irska, dok je Belgija bila suzdržana.

Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kvirno izjavio je juče da će sporazum biti potpisan 17. januara u Paragvaju.