Francuzi se pripremaju za potencijalne prijevremene izbore

Izvor:
SRNA
10.01.2026
11:16
Komentari:0
Premijer Francuske Sebastijen Lekornu naredio je ministru unutrašnjih poslova Loranu Nunjezu da izvrši pripreme za potencijalne prijevremene izbore u martu u slučaju da se izglasa nepovjerenje Vladi zbog planiranog potpisivanja trgovinskog sporazuma EU i Merkusora, javila je televizija BFMTV.
Neimenovani izvor iz Vlade rekao je za BFMTV da su prijevremeni izbori okvirno planirani za 15. i 22. mart, kada se održavaju i opštinski izbori.
Vlada će biti raspuštena u slučaju da joj se izglasa nepovjerenje u parlamentu.
Članice EU juče su odobrile kontroverzni sporazum sa južnoameričkim trgovinskim blokom Merkosur. Protiv su bile Francuska, Poljska, Mađarska, Austrija i Irska, dok je Belgija bila suzdržana.
Društvo
U funkciji Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu
Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kvirno izjavio je juče da će sporazum biti potpisan 17. januara u Paragvaju.
Svijet
3 h1
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu