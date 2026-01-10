Logo
Large banner

Francuzi se pripremaju za potencijalne prijevremene izbore

Izvor:

SRNA

10.01.2026

11:16

Komentari:

0
Французи се припремају за потенцијалне пријевремене изборе
Foto: Atypeek Dgn/Pexels

Premijer Francuske Sebastijen Lekornu naredio je ministru unutrašnjih poslova Loranu Nunjezu da izvrši pripreme za potencijalne prijevremene izbore u martu u slučaju da se izglasa nepovjerenje Vladi zbog planiranog potpisivanja trgovinskog sporazuma EU i Merkusora, javila je televizija BFMTV.

Neimenovani izvor iz Vlade rekao je za BFMTV da su prijevremeni izbori okvirno planirani za 15. i 22. mart, kada se održavaju i opštinski izbori.

Vlada će biti raspuštena u slučaju da joj se izglasa nepovjerenje u parlamentu.

Članice EU juče su odobrile kontroverzni sporazum sa južnoameričkim trgovinskim blokom Merkosur. Protiv su bile Francuska, Poljska, Mađarska, Austrija i Irska, dok je Belgija bila suzdržana.

еТуризам

Društvo

U funkciji Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu

Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kvirno izjavio je juče da će sporazum biti potpisan 17. januara u Paragvaju.

Podijeli:

Tagovi:

Francuska

izbori

Vlada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Алкарас срушио Синера у Сеулу

Tenis

Alkaras srušio Sinera u Seulu

2 h

0
Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску

BiH

Kojić: Ukidanje entiteta značilo bi nezavisnu Republiku Srpsku

2 h

1
Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

BiH

Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

2 h

0
Супермен

Kultura

Strip sa Supermenom, nekada u vlasništvu Nikolasa Kejdža, prodat za rekordnu sumu

2 h

0

Više iz rubrike

Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

Svijet

Helsinki tajno razmatra mogućnost razmještanja nuklearnog oružja

3 h

1
Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Svijet

Kinezi bacali tone pijeska u okean tokom 12 godina, tek na kraju su satelitski snimci otkrili šta zaista rade

3 h

0
ХОРОР! Пронађена мртва беба у снијегу

Svijet

HOROR! Pronađena mrtva beba u snijegu

4 h

0
Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

Svijet

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

13

33

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

13

19

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

13

03

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

12

59

Snimak kao upozorenje: Rusija neće dozvoliti strane trupe u Ukrajini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner