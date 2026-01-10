Logo
Kinezi bacali tone pijeska u okean tokom 12 godina, tek na kraju su satelitski snimci otkrili šta zaista rade

Telegraf

10.01.2026

10:11

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде
Foto: Printscreen/Youtube

Tokom 12 godina Kina je radikalno preoblikovala pomorsku mapu jugoistočne Azije. Odlaganjem miliona tona pijeska, Peking je iz ničega stvorio vještačka ostrva, izazivajući divljenje zbog razmjera ovog poduhvata, ali i ozbiljnu zabrinutost zbog njegovih geopolitičkih i ekoloških posljedica.

Sve je počelo krajem 2013. godine, kada je Kina započela masovno nasipanje sedam koralnih grebena u arhipelazima Nansa i Sisa. Između decembra 2013. i juna 2015. godine zemlja je završila prvu fazu ove ambiciozne kampanje proširenja. Na taj način stvoreno je više od 12 kvadratnih kilometara vještačkog kopna- površine čak 17 puta veće od one koju su sve ostale zemlje regiona zajedno potraživale tokom 40 godina.

Od 2015. godine nadalje, vještačka ostrva su ojačana strateškom infrastrukturom: pistama, hangarima, vojnim lukama i radarskim postrojenjima. Satelitski snimci beleže korak po korak ovu transformaciju, pa svako može da vidi stanje prije i poslije ovog vojnog preobražaja.

Kako je Kina izgradila čitava vještačka ostrva

Metod koji se koristi nije naročito sofisticiran, ali se primjenjuje u ogromnim razmjerama. Kineske ekipe najprije iskopavaju koralno morsko dno, a zatim pumpama izvlače sediment iz plitkih voda. Taj materijal se postepeno taloži, učvršćuje potpornih zidovima i barijerama. Zatim gigantski kompresori i bageri stabilizuju čitavu strukturu. Na kraju započinju radovi poput asfaltiranja, izgradnje puteva i pista za transportne i borbene avione.

Narativ Pekinga

Peking tvrdi da ostrva služe miroljubivim svrhama: operacijama pomorskog spasavanja, ribarstvu, naučnim istraživanjima, bezbjednoj plovidbi uz pomoć radara i prikupljanju meteoroloških podataka. I, naravno, nacionalnoj odbrani ako to bude potrebno.

Susjedne zemlje - Vijetnam, Filipini, Tajvan i Japan - odbacuju ovaj narativ, smatrajući da je riječ o jednostranom pokušaju nametanja suvereniteta nad spornim vodama. Japansko Ministarstvo odbrane je još direktnije: ova infrastruktura omogućava Kini da uspostavi stalno i agresivno prisustvo širom Južnokineskog mora. Sa tim se slažu i nedavni izvještaji zapadnih instituta. U međuvremenu je i Vijetnam, počev od 2013. godine, slijedio primjer Kine, nasipajući pijesak u more.

Ekološka katastrofa

Pored geopolitičkih tenzija, ekološka cijena je ogromna. Uništeno je između 12 i 18 kvadratnih kilometara koralnih grebena, dok oblaci sedimenta utiču na šire morske ekosisteme. Na kraju, uprkos zvaničnim demantijima Kineske okeanografske administracije, čak i kineske naučne studije ukazuju na ozbiljne i dugoročne posljedice po morski svijet i ekosistem pogođenog područja.

(Telegraf)

