Ruska PVO oborila 59 ukrajinskih dronova

Izvor:

RT Balkan

10.01.2026

08:43

Дрон у лету
Foto: ATV

Tri bespilotne letjelice su neutralisane iznad Moskovske oblasti, uključujući jednu koja se kretala ka prestonici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Snage PVO su uništile 59 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Dežurni sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 59 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u izvještaju.

Kako se dodaje, 11 bespilotnih letjelica je oboreno iznad Crnog mora, deset u Krasnodarskom kraju, osam u Brjanskoj oblasti i šest u Lipeckoj. Po četiri drona su uništena u Kaluškoj oblasti, Adigeji, Krimu i iznad Azovskog mora.

Još tri bespilotne letjelice su neutralisane iznad Moskovske oblasti, uključujući jednu koja se kretala ka prestonici, dvije u Belgorodskoj oblasti i po jednu u Voronješkoj, Smolenskoj i Tulskoj oblasti.

(rt balkan)

Rusija

bespilotne letjelice

