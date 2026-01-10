U Srpskoj rođeno 20 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba, osam djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u banjalučkom porodilištu - pet, potom u Foči i Bijeljini po tri, u Zvorniku, Trebinju i Gradišci po dvije, te u Doboju, Prijedoru i Nevesinju po jedna.

U Banjaluci je rođena jedna djevojčica i četiri dječaka, u Foči djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica i jedan dječak, u Trebinju dva dječaka, u Prijedoru i Nevesinju po jedna djevojčica, a u Doboju dječak.

U porodilištu u Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.