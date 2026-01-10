U Srpskoj rođeno 20 beba

Izvor:
SRNA
10.01.2026
08:20
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba, osam djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u banjalučkom porodilištu - pet, potom u Foči i Bijeljini po tri, u Zvorniku, Trebinju i Gradišci po dvije, te u Doboju, Prijedoru i Nevesinju po jedna.
U Banjaluci je rođena jedna djevojčica i četiri dječaka, u Foči djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica i jedan dječak, u Trebinju dva dječaka, u Prijedoru i Nevesinju po jedna djevojčica, a u Doboju dječak.
U porodilištu u Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
