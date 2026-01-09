Spasili četiri stranca nakon udesa, među njima dvoje djece

Četiri strana državljanina, među kojima je bilo dvoje djece, spasena su nakon saobraćajne nezgode u planinskom mjestu Ćesim u opštini Konjic, saopštila je Gorska služba spasavanja /GSS/ stanica Mostar.

Prema dostupnim informacijama, strane državljane je navigacija pogrešno usmjerila na neadekvatnu i u zimskim uslovima neprohodnu putnu dionicu, a zbog snijega i otežanih vremenskih uslova vozilo je sletjelo i prevrnulo se u jarak, navedeno je u saopštenju.

Zahvaljujući brzom reagovanju, osobe su pravovremeno locirane i sigurno zbrinute. Akcija je završena bez posljedica po osobe koje su bile ugrožene.

U akciji su učestvovali spasioci u saradnji s policijskim upravama i službom civilne zaštite grada Mostara.

Gorska služba spasavanja stanica Mostar je apelovala da svi vozači u zimskim uslovima posebnu pažnju posvete provjeri prohodnosti puteva, vremenskim prilikama i izboru rute, te da se ne oslanjaju isključivo na navigacijske aplikacije, naročito prilikom kretanja kroz planinska i slabo pristupačna područja.